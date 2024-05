(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et mercredi, et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Synergia Energy Ltd - Producteur de gaz basé à Perth, en Australie - déclare qu'il pense que "toutes les formalités nécessaires ont été accomplies" pour que le gouvernement indien approuve le transfert d'une participation de 50% dans le contrat de partage de production du champ Cambay de Synergia à Selan Exploration Technology Ltd, à la suite de l'approbation ministérielle. Elle déclare avoir participé à un "dialogue approfondi" avec les régulateurs gouvernementaux, le Directorate General of Hydrocarbons et le Ministry of Petroleum & Natural Gas, depuis le début du mois de mars.

Phoenix Copper Ltd - Producteur et explorateur de métaux de base et de métaux précieux axé sur les États-Unis - Annonce une déclaration inaugurale de réserves minérales, améliorées par rapport aux ressources minérales, pour sa mine à ciel ouvert Empire dans l'Idaho. Les réserves minérales prouvées et probables, ou la partie économiquement exploitable des ressources, s'élèvent à 10,1 millions de tonnes. Elles contiennent 109,5 millions de livres de cuivre, 104 000 onces d'or et 4,7 millions d'onces d'argent, plus 66 467 tonnes d'équivalent cuivre de métal contenu. Ryan McDermott, directeur général, commente : "Les réserves déclarées sont le résultat d'années d'exploration, de forage et d'essais métallurgiques, suivies d'une évaluation et d'une analyse techniques méticuleuses. Elles ont été estimées à l'aide de données d'analyse provenant de 485 trous de forage, d'une modélisation géologique approfondie, d'essais de récupération métallurgique, d'une évaluation géotechnique et d'une conception de la mine."

Home REIT PLC - Société immobilière basée à Londres, spécialisée dans l'investissement dans l'hébergement des sans-abri - publie une mise à jour mensuelle pour le mois d'avril. Elle déclare avoir remboursé une dette de 3,9 millions de livres sterling à son prêteur au cours du mois, y compris un paiement en espèces de 3,3 millions de livres sterling, réduisant ainsi le total de ses emprunts à 140,1 millions de livres sterling au 31 avril, contre 220,0 millions de livres sterling au 31 août. Elle déclare avoir 1 920 propriétés au 31 avril, contre 2 473 au 31 août. Sa trésorerie totale s'élève à 10,6 millions de GBP, contre 13,5 millions de GBP, et son endettement net à 129,6 millions de GBP, contre 206,5 millions de GBP. Le loyer annuel contracté est tombé de 53,9 millions de livres sterling à 36,9 millions de livres sterling. Elle ajoute qu'elle a vendu 97 propriétés au cours du mois, pour une valeur de 3,9 millions de livres sterling. Note qu'elle poursuit une action en justice contre certains locataires non performants et qu'elle "a l'intention de se défendre vigoureusement contre la menace de litige et a nié les allégations formulées à son encontre".

Aseana Properties Ltd - Promoteur immobilier axé sur la Malaisie - Publication d'une mise à jour concernant la vente de l'hôtel Sandakan et du centre commercial Harbour Mall adjacent. Silver Sparrow Berhad, l'émetteur des obligations à moyen terme utilisées pour le développement des actifs de Sandakan, n'a pas encore reçu la déclaration de remboursement de l'administrateur des banques garantes. Aseana a annoncé le 8 avril que l'acquéreur des actifs paierait un montant estimé à 61 millions de RM aux banques garantes pour les racheter. Elle note toutefois que l'accord de vente et d'achat des actifs de Sandakan est toujours valide, contraignant et exécutoire. Elle précise que, depuis mardi, les banques sont toujours en train de finaliser la déclaration de rachat.

Airea PLC - Société de revêtements de sol basée dans le West Yorkshire - Martin Toogood, président non exécutif, publie une mise à jour avant l'assemblée générale annuelle de mercredi après-midi. Il fait état d'une "nouvelle année d'excellents progrès, comme le soulignent les résultats définitifs du groupe en mars". Ces résultats comprennent une augmentation du chiffre d'affaires de 14 % pour atteindre 21,1 millions de livres sterling, une augmentation du dividende de 0,55 pence par action et un bénéfice d'exploitation de 21,1 millions de livres sterling. M. Toogood ajoute que les travaux visant à "augmenter substantiellement la capacité" et à exploiter "certains processus" sont "bien avancés" et devraient être achevés au début de 2025. Il ajoute que "l'année a bien commencé, la demande restant forte" et qu'Airea "est confiante dans sa capacité à réaliser de nouveaux progrès en 2024".

Anglo Asian Mining PLC - Producteur d'or, d'argent et de cuivre centré sur l'Azerbaïdjan - déclare que sa filiale Azerbaijan International Mining Co Ltd a signé un accord de facilité de financement du vendeur avec Caterpillar Financial Services Corp. AIMC utilisera une partie de cet accord pour refinancer 3,7 millions USD du prix d'achat de 4,6 millions USD qu'elle a déjà payé pour un parc d'équipement souterrain destiné à sa nouvelle mine de Gilar. Reza Vaziri, PDG de l'entreprise, déclare : "Cette facilité consolide notre relation avec Caterpillar et nous nous réjouissons à l'idée d'un partenariat durable et mutuellement bénéfique".

Genflow Biosciences PLC - société de biotechnologie basée à Londres et spécialisée dans les maladies liées à l'âge - annonce que ses actions sont de nouveau négociables depuis mercredi, à la suite de la publication des états financiers vérifiés pour 2023. Les actions avaient été suspendues la semaine dernière, le 1er mai.

Frontier IP Group PLC - Société de commercialisation de la propriété intellectuelle basée à Londres - déclare que l'Institut Pirbright a entamé une collaboration avec la société de portefeuille de Frontier, The Vaccine Group, "afin de révolutionner le développement de vaccins pour lutter contre la peste porcine africaine". Il note qu'il n'existe actuellement aucun vaccin sûr ou efficace contre la peste porcine africaine. Le projet devrait durer 18 mois. Frontier détient une participation de 17 % dans The Vaccine Group.

Wildcat Petroleum PLC - investisseur basé à Londres dans le secteur amont de l'industrie pétrolière - annonce qu'il a signé un protocole d'accord avec le ministère du pétrole "après un récent voyage très réussi au Sud-Soudan". Le protocole d'accord établit un accord de collaboration pour former un accord de service de partage de la production entre le ministère et Wildcat pour développer et commercialiser des actifs d'hydrocarbures dans des champs sélectionnés du Sud-Soudan. Il ajoute qu'un groupe de travail sera mis en place pour sélectionner les champs à développer et convenir des conditions. Le protocole d'accord est valable jusqu'au 31 mai 2028 et reconnaît le statut actuel des accords existants et des accords de production au Sud-Soudan, y compris les droits de préemption.

Schroders Capital Global Innovation Trust PLC - fonds d'investissement basé à Londres et axé sur un portefeuille d'entreprises "hautement innovantes" - annonce un investissement de suivi, d'environ 500 000 CHF ou 400 000 GBP, dans la société suisse de biotechnologie Memo Therapeutics AG, qui en est à un stade clinique avancé. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'extension du cycle de financement de série C de Memo, qui a permis de lever 20 millions de francs suisses. Parmi les autres investisseurs, citons Fresenius Medical Care Ventures. L'investissement total de Schroders Capital Global Innovation dans Memo s'élève désormais à 1,4 million de francs suisses. Memo déclare que le nouveau financement soutiendra le développement par le biais d'essais cliniques de phase 2 élargis de l'AntiBKV, le principal anticorps candidat de Memo, dont les résultats sont attendus au cours du premier semestre 2025.

Oracle Power PLC - Développeur de projets énergétiques axés sur l'Australie occidentale et le Pakistan - Annonce, avec sa coentreprise Oracle Energy Ltd, le début de l'étude d'interconnexion au réseau pour son projet de centrale électrique renouvelable de 1,3 gigawatts à Jhimpir, au Pakistan. Oracle Energy et son partenaire China Electric Power Equipment & Technology Co Ltd, une filiale de State Grid Corp of China, ont engagé Power Planners International (Pvt) Ltd pour mener l'étude, que State Grid China finance. Oracle Power s'attend à ce que l'étude "aboutisse à la finalisation du schéma d'interconnexion du réseau, en déterminant les niveaux de tension, les spécifications des transformateurs élévateurs, les lignes de distribution d'interconnexion et les extensions ou renforcements nécessaires du réseau voisin".

Coro Energy PLC - Entreprise énergétique d'Asie du Sud-Est - déclare que le ministère philippin de l'énergie a approuvé sa demande de contrat de services d'énergie éolienne concernant une deuxième zone d'intérêt pour le projet d'énergie éolienne terrestre d'Oslob. La zone d'intérêt éolien est son deuxième contrat et les voisins sont son premier site contractuel. Il sera desservi par son mât météorologique récemment installé pour la collecte de données, et concernera une capacité installée supplémentaire d'environ 100 mégawatts.

Kefi Gold & Copper PLC - société d'exploration et de développement axée sur des projets aurifères et cuprifères dans le bouclier arabo-nubien - fait état de "progrès satisfaisants par rapport au calendrier" dans son projet aurifère Tulu Kapi en Éthiopie, où les préparatifs de lancement ont commencé. Elle ajoute que les processus du conseil du syndicat financier sont en bonne voie pour obtenir les approbations conditionnelles finales au cours de ce mois. Elle déclare que l'activité des entreprises augmente dans le bouclier arabo-nubien et qu'elle a reçu des manifestations d'intérêt de la part d'autres parties pour participer à Tulu Kapi ou à d'autres opportunités de croissance. L'objectif est de lancer Tulu Kapi à la mi-2024 et de commencer la production à la mi-2026.

Bluebird Merchant Ventures Ltd - société aurifère sud-coréenne dont l'objectif principal est de remettre en production des mines historiques - signe un accord d'amodiation de 5 millions d'USD pour son projet aurifère Gubong en Corée du Sud. L'investissement de 5 millions d'USD est réalisé par un consortium d'hommes d'affaires sud-coréens afin d'acquérir jusqu'à 60 % de la coentreprise créée pour mettre le projet en production. Le consortium fournira la gestion et le financement de l'entreprise commune, ainsi qu'une expertise en matière d'entreprise et de planification. Bluebird évalue un accord similaire pour développer la mine d'or et d'argent de Kochang, également en Corée du Sud.

