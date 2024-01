(Alliance News) - Jubilee Metals Group PLC devrait bénéficier de son nouveau projet de cuivre vert en Zambie, selon Berenberg.

La banque allemande évalue Jubilee à "acheter" et son objectif de prix est de 9 pence.

Les actions de Jubilee ont clôturé jeudi à 6,40 pence à Londres, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 174,2 millions de livres sterling. À Johannesburg, les actions sont restées inchangées à 1,53 ZAR vendredi matin.

L'opinion positive de Berenberg sur la société de traitement des métaux basée à Londres, avec des projets en Afrique du Sud et en Zambie, vient après que les actionnaires de Jubilee aient approuvé mercredi la levée de fonds pour son projet de cuivre vert en Zambie. Jubilee a l'intention de lever 13 millions de livres sterling par le biais d'un placement conditionnel de 236,4 millions d'actions nouvelles auprès de nouveaux investisseurs et d'investisseurs existants, au prix de 5,5 pence l'unité.

Le mois dernier, Jubilee a annoncé qu'elle avait mis la main sur l'un des plus grands gisements de stériles cuprifères de Zambie et qu'elle avait formé un partenariat stratégique qui investira dans ce gisement "important". Elle a estimé les stériles en surface à plus de 350 millions de tonnes.

Le coût total du projet, y compris l'équipement minier et l'infrastructure du projet, devrait s'élever à environ 50 millions d'USD, a déclaré Jubilee.

L'entreprise de traitement des métaux a également déclaré le mois dernier qu'elle avait signé un contrat de financement ferme avec International Resources Holding RSC, basée à Abu Dhabi, afin de former une société à but spécial par l'intermédiaire de laquelle l'acquisition des stériles de cuivre et la mise en œuvre de la solution de traitement seront financées.

Le prix d'acquisition de la décharge de stériles était de 30 millions de livres sterling, à payer en plusieurs fois sur une période de 18 mois, et les coûts du projet devraient s'élever à 50 millions de dollars américains.

Berenberg a déclaré vendredi qu'elle avait modélisé la coentreprise de Jubilee avec International Resources, qui a le potentiel de fournir plus de 20 000 tonnes par an de cuivre à partir des décharges, à un coût mixte de 3 800 USD la tonne.

Compte tenu d'un prix du cuivre de 8 500 USD la tonne, cela offre des marges intéressantes, a déclaré le prêteur.

"Le coût total, y compris l'acquisition du vendeur, est estimé à 50 millions d'USD, que nous avons supposé être financé par IRH par le biais d'un prêt d'actionnaire ", a déclaré Berenberg.

Cela n'exerce qu'une faible pression sur le bilan de Jubilee, mais signifie que la société détient une participation de 30 % dans le projet pour des volumes attribuables de 7 000 tonnes par an.

"Nos hypothèses de modélisation sont prudentes et nous pensons que Jubilee est susceptible de bénéficier de flux de trésorerie à plus court terme dans le cadre du projet, dont nous estimons la valeur actualisée nette (VAN) attribuable à 84 millions de dollars", a déclaré Berenberg. NPV signifie "net present value" (valeur actuelle nette).

En raison de la baisse des prix des matières premières et de certains vents contraires opérationnels, principalement en Zambie, Jubilee a eu du mal à atteindre les estimations plus optimistes du marché, a déclaré le prêteur allemand.

"Nous pensons que nos chiffres révisés fournissent maintenant une estimation prudente de ce que nous pensons que Jubilee peut fournir dans les années à venir, avec une augmentation, en particulier sous la forme de chrome (passant de 1,6 millions de tonnes par an actuellement à 2 millions de tonnes par an, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration) et, avec cela, des volumes supplémentaires de métaux du groupe platine", a déclaré le prêteur.

De plus, Berenberg voit plus de croissance organique et inorganique dans l'activité cuivre de Jubilee, bien que ses estimations soient conservatrices.

