(Alliance News) - Jubilee Metals Group PLC a annoncé vendredi qu'il allait lever 10 millions de livres sterling pour financer son projet Green Copper en Zambie.

La société de traitement des métaux basée à Londres, qui a des projets en Afrique du Sud et en Zambie, a déclaré qu'elle offrirait les actions au prix de 5,5 pence chacune. Jubilee a baissé de 14 % à 5,88 pence à Londres vendredi matin. Sa capitalisation boursière est de 161 millions de livres sterling.

Jubilee a annoncé en début de semaine qu'elle avait mis la main sur l'un des plus grands gisements de stériles cuprifères de Zambie et qu'elle avait formé un partenariat stratégique qui investira dans ce gisement "important". Jubilee a estimé les stériles en surface à plus de 350 millions de tonnes.

Les coûts globaux du projet, y compris l'équipement minier et l'infrastructure du projet, devraient s'élever à environ 50 millions de dollars US, a déclaré Jubilee.

L'entreprise de traitement des métaux a également déclaré mardi qu'elle avait signé un contrat de financement avec International Resources Holding RSC, basée à Abu Dhabi, afin de former une société à but spécial par le biais de laquelle l'acquisition des stériles de cuivre et la mise en œuvre de la solution de traitement seront financées.

International Resources est affilié au conglomérat d'Abu Dhabi, International Holding Co PJSC.

Jubilee a déclaré qu'elle détiendrait au moins 30 % du capital de la structure d'accueil et qu'elle en gérerait les opérations.

Le prix d'acquisition de la décharge de stériles était de 30 millions de livres sterling, à payer en plusieurs fois sur une période de 18 mois, et les coûts du projet devraient s'élever à 50 millions de dollars américains.

L'augmentation de capital se concentre spécifiquement sur le projet Green Copper, a déclaré Jubilee vendredi, mais contribuera également à maintenir l'investissement dans l'expansion de ses opérations existantes de cuivre et de chrome en Afrique du Sud.

Les recettes seront utilisées pour payer le montant initial de 1,8 million de livres sterling dû pour l'acquisition de la décharge de déchets de cuivre, pour étendre les circuits de récupération des sulfures à la raffinerie de Sable et pour faire avancer la phase de développement du projet de scories de Mufulira.

Le directeur général, Leon Coetzer, a déclaré : "Le portefeuille de cuivre de Jubilee continue de s'étendre en Zambie, comme le montre notre capacité à obtenir ce que nous pensons être les meilleurs projets de stériles. Le partenariat annoncé récemment avec la société IRH, basée à Abu Dhabi, est une nouvelle entreprise extrêmement intéressante qui a le potentiel de catapulter notre croissance et notre profil de production de cuivre. Ce partenariat offre à Jubilee la possibilité d'accélérer son profil de production de cuivre à partir de déchets sans la charge de capital associée.

"Cette proposition de levée de fonds vient s'ajouter à nos projets de croissance déjà financés en Afrique du Sud et en Zambie. En accélérant ce nouveau projet de stériles, nous serons en mesure de faire progresser la production et les revenus plus rapidement qu'en les finançant à partir des flux de trésorerie existants".

Les actions de Jubilee n'étaient pas négociées à Johannesburg vendredi, après avoir clôturé jeudi à 1,60 ZAR.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

