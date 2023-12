(Alliance News) - Jubilee Metals Group PLC a déclaré mardi qu'il avait obtenu l'un des plus grands actifs de stériles de cuivre en Zambie et formé un partenariat stratégique qui investira dans cette décharge "significative".

La société de traitement des métaux basée à Londres, qui a des projets en Afrique du Sud et en Zambie, estime à plus de 350 millions de tonnes les stériles en surface.

Les actions de Jubilee ont augmenté de 4,7 % pour atteindre 5,53 pence chacune mardi matin à Londres. À Johannesburg, elles ont augmenté de 10 % pour atteindre 1,39 ZAR l'unité.

Les coûts globaux du projet, y compris l'équipement minier et l'infrastructure du projet, devraient s'élever à environ 50 millions USD, a déclaré Julilee.

L'entreprise de traitement des métaux a indiqué qu'elle avait signé un contrat de financement ferme avec International Resources Holding RSC, basée à Abu Dhabi, afin de former une société à but spécial par l'intermédiaire de laquelle l'acquisition des déchets de cuivre et la mise en œuvre de la solution de traitement seront financées.

International Resources est affilié au conglomérat d'Abu Dhabi, International Holding Company PJSC.

Jubilee a déclaré qu'elle serait désignée par la structure ad hoc pour concevoir, mettre en œuvre et exploiter la solution d'extraction et de traitement.

Les premiers résultats de l'échantillonnage préliminaire en surface indiquent des zones avec des teneurs supérieures à 1,5 % de cuivre, a déclaré Jubilee, notant que son équipe a commencé une définition "extensive" des ressources et un examen technique du processus dans le but de compléter les détails de la mise en œuvre du projet et le calendrier dans les 60 prochains jours.

Jubilee a déclaré avoir la capacité de construire et de mettre en service toutes les unités modulaires de cuivre dans un délai de 12 mois et vise à commencer au cours du premier trimestre de l'année prochaine.

Elle a indiqué que ses nouvelles unités modulaires de cuivre visent à produire plus de 20 000 tonnes de cuivre par an à un coût inférieur à 4 000 USD par tonne de cuivre à partir de cette décharge historique de roches stériles.

"La transaction marque une étape importante dans notre parcours en Zambie, catapultant notre expansion dans le secteur du cuivre dans la région. Le projet Waste Rock, ancré par cette ressource substantielle, accélérera le déploiement de nos unités modulaires de traitement du cuivre dans le pays, avec le potentiel de dépasser largement notre objectif d'atteindre 25 000 tonnes de cuivre par an", a déclaré Leon Coetzer, directeur général de Jubilee.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.