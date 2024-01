(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Location Sciences Group PLC - Plate-forme d'optimisation et de transparence des données de localisation basée à Cheltenham, Angleterre - Conclut un accord de prêt à terme non garanti avec une société de portefeuille à vocation spéciale nommée Bidco 3 Ltd, pour un montant maximum de 3,0 millions de livres sterling. L'entreprise peut utiliser le prêt en une ou plusieurs tranches pour un montant minimum de 500 000 GBP par tranche. La facilité sera utilisée pour fournir à la société un fonds de roulement général. Les emprunts porteront intérêt quotidiennement au taux de 1,5 % par mois, le remboursement étant dû le 31 janvier 2026.

Atlantic Lithium Ltd - Explorateur et développeur de lithium axé sur l'Afrique - Annonce l'achèvement de l'étape 1 de son processus concurrentiel de partenariat d'écoulement afin d'assurer le financement d'une partie des 50 % restants de la charge d'alimentation disponible de son projet de lithium Ewoyaa au Ghana. Elle passe à l'étape 2 du processus, qui implique une vérification préalable "plus détaillée". Le président exécutif Neil Herbert déclare que la société a reçu des offres indicatives non contraignantes au cours de l'étape 1 et qu'elle peut maintenant aller de l'avant "avec un certain nombre de parties privilégiées".

Blencowe Resources PLC - Développeur du projet de graphite Orom-Cross en Ouganda - annonce avoir reçu le paiement de la deuxième tranche de 1 million USD de la part de la United States International Development Finance Corp, soit 20 % de la subvention totale de 5 millions USD de la DFC, à utiliser pour les coûts de l'étude de faisabilité définitive d'Orom-Cross. La société a reçu 2 millions d'USD à ce jour depuis la signature de l'accord de financement en 2023. Le DFC a déboursé la tranche après avoir atteint "plusieurs objectifs clés" tels que tous les travaux d'essai sur le graphite purifié sphéronisé et l'extraction d'un échantillon en vrac supplémentaire de 600 tonnes. Selon les résultats du SPG, le graphite d'Orom-Cross peut être purifié jusqu'à 99,995 %, ce qui signifie que la qualité du graphite serait "au plus haut niveau". La société est "en bonne voie" pour franchir les étapes nécessaires à l'obtention d'un million de dollars supplémentaires.

Starwood European Real Estate Finance Ltd - Investisseur basé à Guernesey gérant de la dette immobilière senior et mezzanine de haute qualité au Royaume-Uni et en Europe - Confirme un dividende de 1,88 pence par action pour le quatrième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre, ce qui porte son dividende total pour 2023 à 6,0 pence par action. Ce dividende est supérieur de 0,5 pence à son objectif initial, bien que l'objectif pour 2024 reste à 5,5 pence. La valeur nette d'inventaire au 31 décembre est de 104,35 pence par action, en légère baisse par rapport à 104,46 pence au 30 septembre. Le portefeuille a une durée moyenne de prêt restante de 1,4 an. Elle indique que 48,8 millions de livres sterling au total ont été remboursés sur sept investissements au cours de la période, y compris le remboursement intégral de trois prêts et quatre remboursements partiels. Elle ajoute que la performance de son portefeuille de prêts est globalement conforme aux attentes, malgré un environnement macroéconomique difficile.

Karelian Diamond Resources PLC - Société d'exploration axée sur la Finlande - L'Agence finlandaise de la sécurité et des produits chimiques notifie à Karelian l'octroi d'une prolongation de trois années supplémentaires au maximum de ses permis d'exploration Riihivaara 26, Riihivaara 24, 24a et 24b dans la région de Kuhmo, en Finlande orientale. Cela permet à Karelian de "poursuivre et d'étendre son programme d'exploration dans cette région très prometteuse de la Finlande".

Arc Minerals Ltd - Société de cuivre axée sur l'Afrique - Annonce les résultats d'une récente campagne de forage de reconnaissance sur son projet Virgo dans la ceinture de cuivre du Kalahari au Botswana. La minéralisation et l'anomalie de cuivre auraient été recoupées, avec des teneurs allant jusqu'à 3,65 % de cuivre et 24 grammes par tonne d'argent sur l'intervalle individuel échantillonné. Le président exécutif Nick Von Schirnding déclare qu'il est "extrêmement encourageant de voir qu'une minéralisation significative a été recoupée près de la limite de nos licences par Khoemacau, ce qui est de bon augure pour notre campagne d'exploration de suivi".

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

