Kavango Resources PLC - Société d'exploration de métaux avec des actifs au Botswana et au Zimbabwe - Acquiert un intérêt direct de 90% dans six licences prospectives dans la ceinture de cuivre de Kalahari au Botswana pour 1,5 million de dollars australiens, soit environ 784.515 livres sterling, auprès de Global Exploration Technologies (Pty) Ltd. Elle s'engage à verser à GET deux autres tranches de 500 000 AUD dans les 90 jours et 180 jours suivant la finalisation de l'acquisition. L'acquisition permet à Kavango de disposer d'une vaste zone de projet contiguë dans la ceinture de cuivre du Kalahari, d'une superficie de 7 629 kilomètres carrés. Le directeur général Ben Turney commente : "Ces nouvelles licences nous donnent le contrôle complet d'un système contigu et prometteur dans une section sous-explorée de la KCB, une région de cuivre et d'argent qui a fait ses preuves et qui abrite de nombreuses mines et de nombreux gisements".

Cours actuel de l'action : 0,80 pence, en hausse de 10 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 56

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

