(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Kefi Gold & Copper PLC - Société d'or et de cuivre centrée sur l'Éthiopie - Déclare que les procédures de clôture financière et de lancement du projet aurifère Tulu Kapi en Éthiopie sont en cours. Les prochaines étapes comprendront les préparatifs finaux et la signature de la documentation définitive entre les contreparties respectives du syndicat. Le président exécutif de Kefi, Harry Anagnostaras-Adams, déclare : "Nous avons rassemblé de manière conditionnelle 95 % des besoins de financement du projet, soit 390 millions de dollars, le reste étant également alloué à un ensemble spécifique de parties qui devraient simultanément conclure leurs engagements contraignants avec les autres, pour un démarrage de la construction au quatrième trimestre 2023." ajoute : "Nous pouvons maintenant dire que nous avons réussi à protéger le projet au cours des dernières années de turbulences. Nos actions sur le terrain, dans les conseils d'administration et avec le gouvernement ont préservé et renforcé le syndicat de financement du projet et nous ont permis d'aller de l'avant en toute confiance." Il affirme que les projets en Arabie saoudite, quant à eux, "bénéficient d'un soutien réglementaire très positif". Anagnostaras-Adams ajoute : Après de nombreuses années de frustration, nous pensons que nous sommes maintenant bien placés pour aller de l'avant. J'ai le plaisir de vous annoncer que votre entreprise a non seulement maintenu ses excellents résultats en matière de sécurité et de protection de l'emploi, mais que nous avons également réuni des partenariats de premier plan, des relations bancaires et des entrepreneurs dans des alliances de financement de projets en Éthiopie et en Arabie saoudite.

Aseana Properties Ltd - promoteur immobilier en Malaisie et au Vietnam - Conclusion d'un accord conditionnel contraignant pour la vente de l'hôtel Sandakan et du Harbour Mall Sandakan pour un montant de 165 millions de MYR, soit environ 35 millions d'USD. La transaction sera payée en deux tranches de 82,5 millions de MYR chacune.

Narf Industries PLC - fournisseur de services de cybersécurité - En cours de finalisation de l'audit avec les auditeurs PKF Littlejohn LLP. Les résultats et le rétablissement de la négociation des actions sont attendus au plus tard le 14 juillet.

VVV Resources Ltd - investisseur spécialisé dans l'identification d'opportunités dans le secteur des métaux précieux et des métaux de base - déclare que les auditeurs ont besoin de plus de temps pour l'audit 2022. VVV déclare : "Bien que le processus d'audit ne soit pas encore terminé, les administrateurs ont été informés par leurs auditeurs que l'audit est en grande partie achevé et qu'il reste une question en suspens qui doit être traitée." L'entreprise déclare que la négociation des actions sera suspendue car elle n'aura pas déposé son rapport avant la date limite de vendredi.

