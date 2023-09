La société californienne KoBold Metals, qui compte parmi ses bailleurs de fonds Bill Gates (Microsoft) et Jeff Bezos (Amazon), a déclaré qu'elle souhaitait commencer à produire du cuivre et du cobalt dans le cadre d'un projet en Zambie d'ici dix ans.

KoBold dépense environ 150 millions de dollars pour accélérer sa recherche de nouveaux gisements dans le cadre du projet Mingomba, situé le long de la légendaire ceinture de cuivre africaine.

Les études complémentaires devraient être achevées en 2024, a déclaré Mfikeyi Makayi, le PDG zambien de la start-up de la Silicon Valley.

"Il s'agit d'un projet très intéressant et nous avons dit que nous voulions que Mingomba devienne une mine en production d'ici dix ans", a déclaré M. Makayi à Reuters.

KoBold utilise l'intelligence artificielle pour rechercher le cuivre, le cobalt, le nickel et le lithium dont le monde a besoin pour la transition vers l'énergie propre et pour accélérer la croissance des véhicules électriques.

KoBold est soutenu par Breakthrough Energy Ventures, un fonds pour le climat et la technologie soutenu par des milliardaires tels que Richard Branson, de Virgin, et Ray Dalio, de Bridgewater Associates, ainsi que Gates et Bezos.

Les investisseurs de la société sont conscients de la longue période nécessaire à la construction de la mine et du fait qu'il est essentiel de garantir l'approvisionnement de ces métaux, a déclaré M. Makayi.

"Il ne s'agit peut-être pas de bailleurs de fonds traditionnels, mais les besoins mondiaux sont si importants qu'il s'agit essentiellement d'une crise", a déclaré M. Makayi. "C'est la raison pour laquelle les gens sont prêts à nous accompagner sur le long terme, ce qui témoigne de leur engagement envers ce que nous faisons.

KoBold recherche également des métaux critiques avec le groupe BHP et Rio Tinto dans des projets en Australie. L'investisseur en matières premières EMR Capital et la société zambienne ZCCM-IH détiennent également des participations dans Mingomba.

Les États-Unis cherchent d'autres sources d'approvisionnement en métaux critiques et le financement des investisseurs américains a permis à KoBold d'accélérer l'exploration, a déclaré M. Makayi.

KoBold souhaite trouver d'autres gisements aussi importants que celui de Mingomba en Zambie et explorer également des opportunités au Botswana, en Namibie et en République démocratique du Congo, a déclaré Mme Makayi.

Elle n'a pas voulu dire si KoBold s'associerait à BHP et Rio Tinto pour développer Mingomba. La capacité interne de KoBold pourrait faire avancer la mine, a déclaré Makayi.

"Peut-être qu'ils viendront, pas forcément en Zambie, mais en Namibie ou au Botswana. Ce sont nos partenaires, mais ces discussions n'ont pas encore eu lieu".