KoBold Metals, une société californienne d'exploration des métaux soutenue par les milliardaires Bill Gates et Jeff Bezos, a déclaré qu'elle pourrait envisager des partenariats alors qu'elle prévoit d'accélérer le développement d'une nouvelle mine de cuivre en Zambie qui pourrait coûter environ 2 milliards de dollars.

La start-up de la Silicon Valley, qui utilise l'intelligence artificielle pour rechercher du cuivre, du cobalt, du nickel et du lithium, pourrait également envisager d'introduire ses actions en bourse dans les trois ou quatre prochaines années, a déclaré Josh Goldman, son cofondateur et président, à Reuters.

Alors que KoBold avait initialement déclaré qu'elle prévoyait de construire une nouvelle mine dans le cadre de son projet Mingomba en Zambie au cours de la décennie, ces plans sont désormais avancés en raison de l'urgence de répondre à la demande croissante de métaux critiques, a déclaré M. Goldman.

"Nous sommes sur la bonne voie pour le faire rapidement et ce sera l'une des grandes mines de cuivre à la teneur la plus élevée", a déclaré M. Goldman en marge de l'African Mining Indaba.

"Nous y parviendrons plus rapidement que dans dix ans. Nous continuons d'avancer rapidement et le rythme auquel nous avançons est celui d'un accélérateur fermement appuyé sur le sol.

KoBold a déclaré que le gisement de Mingomba, qui fait encore l'objet de travaux d'exploration, a une teneur en cuivre d'environ 5 %, ce qui le place au même niveau que le gisement de Kakula d'Ivanhoe Mines en République démocratique du Congo. La qualité du gisement pourrait faire de Mingomba la découverte zambienne la plus riche en cuivre depuis 100 ans, a déclaré KoBold.

KoBold est soutenu par Breakthrough Energy Ventures, un fonds pour le climat et la technologie qui compte parmi ses autres bailleurs de fonds Richard Branson, du groupe Virgin, et Ray Dalio, de Bridgewater Associates.

Le développement de la mine, y compris le creusement de puits, pourrait commencer vers 2027, a déclaré à Reuters Mfikeyi Makayi, PDG de KoBold Metals Africa.

La mine zambienne pourrait nécessiter un investissement estimé à 2 milliards de dollars, bien que les infrastructures existantes d'autres exploitants de la ceinture de cuivre d'Afrique centrale puissent contribuer à réduire les besoins en capitaux, a déclaré M. Goldman.

"Le problème global n'est pas un manque de disponibilité des capitaux. Il s'agit d'un manque de disponibilité de projets de haute qualité et là où il y a des rendements, il y a des capitaux", a déclaré M. Goldman.

"Pour un grand projet, il y aura du capital.

La course à la construction de la nouvelle mine se déroule au moment où les États-Unis intensifient leurs efforts pour trouver d'autres sources d'approvisionnement en métaux essentiels tels que le cuivre, le cobalt, le lithium et le nickel. Ces métaux sont essentiels pour faciliter la transition vers les énergies propres et accélérer la croissance des véhicules électriques à batterie.

KoBold est également ouverte à des partenariats en Zambie et dans ses autres projets ailleurs, a déclaré M. Goldman, refusant de dire si l'entreprise est actuellement en négociation.

KoBold recherche des métaux critiques avec BHP et Rio Tinto dans des projets en Australie et au Canada.

"Le projet (Mingomba) suscite l'intérêt de parties financières et de toutes sortes de parties", a-t-il déclaré. "Nous sommes prêts à discuter de toutes sortes de partenariats différents.