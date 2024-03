L'Inde enverra deux délégations au Chili le mois prochain pour rechercher des ressources en lithium et en cuivre, a déclaré une source gouvernementale, alors que l'expansion économique rapide et les efforts de New Delhi pour accélérer la transition énergétique stimulent la demande de minéraux essentiels.

Le Chili est une cible clé car il est le premier fournisseur mondial de cuivre et le deuxième producteur de lithium, qui sont essentiels pour les batteries des véhicules électriques et les systèmes d'énergie renouvelable dans le cadre de l'abandon des combustibles fossiles.

Dans le cadre des efforts déployés par l'Inde pour explorer les ressources minérales à l'étranger, les entreprises publiques National Aluminium Company, Hindustan Copper et Mineral Exploration and Consultancy, qui n'est pas cotée en bourse, ont créé une société appelée Khanij Bidesh India (KABIL).

"KABIL doit envoyer une délégation au Chili en avril", a déclaré la source, qui n'a pas souhaité être nommée car les détails du plan n'ont pas été rendus publics.

"Nous sommes intéressés par l'achat d'actifs. Nous essayons d'aider les entreprises privées et publiques à acquérir des actifs dans d'autres pays également."

Le gouvernement envoie séparément une délégation à la recherche d'actifs dans le secteur du cuivre, a déclaré la source.

Le ministère fédéral des mines et KABIL n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'Inde, troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre derrière la Chine et les États-Unis, s'est engagée à atteindre un objectif d'émissions nettes de carbone nulles d'ici à 2070 et à porter à 50 % la part des énergies renouvelables dans son bouquet énergétique d'ici à 2030.

En janvier, KABIL a signé un accord de prospection de lithium de 2 milliards de roupies (24,01 millions de dollars) pour cinq blocs en Argentine. L'accord, signé avec une entreprise publique argentine, confère à KABIL des droits d'exploration et de développement en vue d'une production commerciale.

KABIL, qui est en train d'établir un bureau en Argentine, est également en pourparlers avec une autre société dans le pays latino-américain pour l'exploration du lithium, a déclaré la source.

Parallèlement, KABIL est en pourparlers avec le gouvernement australien pour qu'il l'aide à nommer un consultant chargé de relancer l'audit préalable qui ouvrirait la voie à l'acquisition d'un bloc de lithium dans le pays, a indiqué la source.

L'Inde s'intéresse également à l'Afrique pour le cuivre, le cobalt et d'autres minéraux essentiels, a déclaré la semaine dernière V.L. Kantha Rao, le plus haut fonctionnaire du ministère des mines.

L'Inde est en train de mettre aux enchères 38 blocs de minéraux critiques et stratégiques, dont le lithium. (1 $ = 83,30 roupies) (Reportage de Neha Arora ; édition de Mayank Bhardwaj et Sonali Paul)