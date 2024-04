L'indice de l'activité économique du Chili a affiché en février sa plus forte hausse en glissement annuel depuis près de deux ans, ont indiqué lundi les données de la banque centrale, renforçant ainsi sa dynamique positive après une forte baisse le mois précédent.

L'activité économique du plus grand producteur de cuivre au monde a augmenté de 4,5 % en février par rapport à l'année précédente, a déclaré la banque centrale, soit la plus forte hausse depuis mai 2022, lorsqu'elle avait augmenté de 5,1 %.

Toutes les activités étudiées par l'autorité monétaire ont connu une performance positive au cours du mois, avec l'exploitation minière et les services - en particulier le transport - parmi les points forts.

Un certain nombre d'analystes indépendants avaient déjà souligné la semaine dernière qu'une croissance de l'activité économique de plus de 4 % en février était envisageable après que les statistiques sectorielles aient confirmé un bon début d'année pour le pays andin.

Ce résultat a toutefois surpris les analystes interrogés par la banque centrale, dont la prévision médiane pour l'activité en février s'élevait à une expansion de 1,5 %, selon un sondage publié le mois dernier.

Ces données interviennent après que l'activité économique du Chili a augmenté de 2,3 % en glissement annuel en janvier, dépassant ainsi les estimations du marché.

L'indicateur mensuel d'activité économique (Imacec), qui représente environ 90 % du produit intérieur brut (PIB), a également augmenté de 0,8 % en février par rapport au mois précédent.

"Dans l'ensemble, la dynamique de l'activité minière et non minière a clairement dépassé nos attentes", a déclaré Diego Pereira, économiste chez JPMorgan, notant que la politique fiscale accommodante et la politique monétaire moins restrictive ont donné un coup de pouce.

"La question est de savoir si l'industrie minière sera en mesure de consolider ce niveau, de gagner encore du terrain ou de chuter de la même manière que ce qui s'est passé au cours des deux années précédentes.

Le Chili a été confronté à une forte récession économique en 2023 après une reprise rapide suite à la pandémie. L'économie a connu des difficultés tandis que les prix à la consommation ont grimpé en flèche, ce qui a conduit la banque centrale à augmenter les taux d'intérêt, qu'elle a ensuite réduits à mesure que l'inflation ralentissait.

La dernière baisse de taux a eu lieu en janvier, lorsque la banque a réduit les coûts d'emprunt de 100 points de base. Le comité de fixation des taux de l'autorité monétaire se réunira à nouveau cette semaine et devrait proposer une réduction de 75 points de base du taux à 6,50 %.