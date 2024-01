(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et non rapportées séparément par Alliance News :

Downing Renewables & Infrastructure - investisseur dans des parcs solaires, des parcs éoliens et des actifs hydroélectriques - acquiert son premier actif islandais, Urdarfellsvirkjun, une centrale hydroélectrique de 1,1 mégawatt située dans le centre-sud de l'Islande avec une production annuelle moyenne d'environ 8 gigawattheures. L'investissement total s'est élevé à environ 5 millions de livres sterling. M. Downing estime que le marché islandais de l'hydroélectricité constitue une proposition d'investissement attrayante. L'investissement dans l'hydroélectricité islandaise offre des rendements qui sont accréditifs par rapport à son objectif de rendement et offre également un potentiel de diversification des précipitations important pour le portefeuille existant. Opération financée par l'utilisation des facilités de crédit de Downing Hydro AB.

NetScientific PLC - investisseur dans les technologies et les sciences de la vie - La société Glycotest Inc, qui fait partie du portefeuille, conclut un investissement de suivi de 1 million d'USD avec Fosun Industrial Co Ltd.

Esken Ltd - fournisseur de services d'infrastructure, d'aviation et d'énergie basé à Liverpool - Suite aux déclarations faites en 2023, la filiale à part entière London Southend Airport Co Ltd a présenté sa défense en relation avec une plainte déposée par Carlyle Global Infrastructure Fund le 19 janvier. Carlyle allègue un manquement technique de la part de LSA en ce qui concerne l'accord de prêt convertible conclu entre LSA et CGI. Esken est convaincu que LSA a une position solide par rapport à la plainte de CGI. LSA a ensuite été informée que CGI alléguait un certain nombre d'autres violations et a émis un avis d'accélération exigeant le remboursement du prêt d'un montant de 193,8 millions de livres sterling avant le 16 février. Esken et LSA enquêtent sur la validité des manquements allégués en collaboration avec des conseillers. Esken estime qu'une telle accélération aurait des conséquences négatives importantes pour LSA et serait destructrice de valeur pour toutes les parties prenantes. Esken estime toutefois que l'activité de LSA présente une valeur considérable et continue de répondre à ses besoins de liquidités conformément au plan de redressement.

Sovereign Metals Ltd - Société d'exploration et de développement minier au Malawi - Le cabinet de conseil social spécialisé SocialEssence, basé en Afrique, a été désigné pour diriger les programmes de développement social et communautaire de Sovereign au Malawi. SocialEssence s'appuiera sur les relations existantes.

Vinanz Ltd - société de minage de bitcoins - Le firmware Luxor commence à être déployé dans la flotte canadienne de minage de bitcoins de la société, installée dans les installations de BlockLAB au Labrador, avec d'excellents résultats déjà évidents. BlockLAB, qui héberge 270 des mineurs de bitcoins de Vinanz, va maintenant continuer à déployer progressivement l'over-clocking sur toutes ces unités dans leurs installations. Le président David Lenigas commente : "En déployant ce logiciel pour surcadencer l'ensemble de nos 270 mineurs au Canada, nous devrions nous attendre à une augmentation globale d'au moins 10 % de la capacité de production de bitcoins de ces machines, ce qui est un excellent résultat. Nous espérons que tous nos mineurs au Canada tourneront plus vite d'ici la fin du mois de février".

Great Southern Copper PLC - Société d'exploration minière basée au Royaume-Uni qui cible les gisements de cuivre-or et de lithium au Chili - Le programme de forage d'exploration du prospect Abundante est terminé et le forage du prospect Teresita a commencé. Ces deux prospects font partie du projet Cu-Au Especularita, situé dans la ceinture métallogénique côtière du nord du Chili. Six sondages à circulation inverse ont été réalisés pour un total de 484 mètres à Abundante, ciblant des minéralisations de cuivre à haute teneur dans des brèches. La minéralisation de cuivre a été identifiée visuellement dans quatre trous ciblant la brèche.

Gowin New Energy Group Ltd - société chinoise spécialisée dans les produits d'éclairage LED et le commerce du thé - conclut un accord de prêt avec le directeur général Chen Chih-Lung, en vertu duquel Chen a mis à disposition un prêt de 30 000 GBP. Selon les termes de l'accord, le taux d'intérêt est de 2% par an et le prêt est remboursable en douze mois, prorogeable par consentement mutuel. Explique que l'objectif du prêt est de fournir des liquidités à court terme pour permettre à l'entreprise d'honorer ses obligations de paiement.

Unigel Group PLC - Fabricant et distributeur de rubans d'acier et de gels thixotropes sous les marques Unitape et Unigel, basé à Eastbourne, Angleterre - Conclusion d'un accord d'achat d'actions avec Unigel Compounds Sdn Bhd pour acquérir sa participation de 40% dans Unigel (UK) Ltd pour un montant de 1,3 million de livres sterling. L'entreprise en détient actuellement 60 % par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Unigel Technologies. L'opération est financée par les liquidités existantes et payable en trois versements le 31 mai.

MaxCyte Inc - fournisseur de technologies de plate-forme d'ingénierie cellulaire basé dans le Maryland (États-Unis) - signe une licence de plate-forme stratégique avec Imugene pour faire avancer leurs programmes d'immunothérapie contre le cancer. Selon les termes de l'accord, Imugene obtient des droits cliniques et commerciaux non exclusifs pour utiliser la technologie d'électroporation en flux et la plateforme ExPERT de MaxCyte. En retour, MaxCyte a le droit de recevoir des droits de licence pour la plateforme et des revenus liés au programme.

