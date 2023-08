L'agence de notation Moody's étudie la possibilité d'abaisser la note de l'entreprise publique chilienne Codelco, premier producteur mondial de cuivre, dans un contexte de baisse de la production, d'augmentation des coûts et de pressions financières croissantes.

Le mineur a réduit son objectif de production pour 2023 entre 1,31 million et 1,35 million de tonnes métriques à la suite de retards dans les grands projets d'amélioration des gisements prévus. Il a également déclaré qu'il ne reviendrait probablement pas aux niveaux de production antérieurs de 1,7 million de tonnes avant 2030.

Moody's attribue actuellement la note A3 à Codelco. Son évaluation de crédit de base (BCA) est notée BAA3.

"La révision de la note à la baisse reflète la probabilité que les volumes de production ne s'améliorent pas sensiblement à court terme et restent inférieurs aux niveaux historiques dans les 12 à 18 prochains mois", a déclaré Moody's dans un communiqué mardi.

Elle a ajouté qu'il était "peu probable" que l'abaissement de la note se traduise par une baisse de plus d'un cran.

Moody's a expliqué que le processus de révision se concentrera sur les initiatives de Codelco visant à améliorer la productivité tout en réduisant les coûts, et sur ses progrès en matière de maintien des liquidités tout en continuant à répondre à ses besoins de dépenses.

"Moody's pourrait abaisser la note de Codelco [...] s'il n'y a pas d'amélioration visible des paramètres de crédit au cours des 12 à 18 prochains mois", a déclaré l'agence.

Toutefois, Moody's pourrait confirmer la note et modifier les perspectives en les rendant stables si l'entreprise démontre sa capacité à renverser la situation et à ramener la production à ses niveaux historiques et les coûts à des niveaux plus proches des normes de l'industrie.

Codelco n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Moody's a déclaré que l'entreprise devra augmenter ses investissements d'environ 4 milliards de dollars, contre 3,3 milliards de dollars, afin de stimuler ses "projets structurels".

La série de difficultés rencontrées par Codelco a conduit son directeur général à annoncer qu'il démissionnait en juin, après seulement un an d'exercice de ses fonctions. (Reportage de Fabian Andres Cambero ; Rédaction d'Isabel Woodford ; Montage de Bill Berkrot)