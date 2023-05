L'économie chilienne a progressé de 0,8% au premier trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, ont montré jeudi les données de la banque centrale du pays, prolongeant sa reprise encore timide pour un deuxième trimestre consécutif après les baisses importantes observées l'année dernière.

Le résultat est légèrement inférieur au consensus du marché, les économistes interrogés par Reuters s'attendant à une augmentation de 1,0 % au cours de la période.

Le Chili, premier producteur mondial de cuivre, a dû faire face à un ralentissement l'année dernière après s'être rapidement remis du ralentissement de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une hausse de l'inflation et forcé la banque centrale à mettre en place un resserrement monétaire agressif.

L'autorité monétaire considère toujours que les prix à la consommation élevés entravent la croissance "durable" du pays andin à court terme, ayant prévu que le produit intérieur brut (PIB) de cette année augmenterait de 0,5 % dans le scénario le plus optimiste.

Le scénario le plus optimiste de la banque centrale pour 2023 prévoit une contraction de 0,5 %, tandis que l'année suivante, le PIB augmenterait de 1 % à 2 %, ce qui est inférieur aux prévisions antérieures, selon les projections publiées le mois dernier.

Signe que les difficultés persistent, l'économie chilienne s'est contractée de 0,6 % sur une base annuelle au cours des trois premiers mois de 2023, malgré la deuxième croissance trimestrielle consécutive, selon les données de la banque centrale.

Ce résultat est toutefois meilleur que la contraction de 0,9 % attendue par les économistes interrogés par Reuters.

La baisse est due à la chute de la demande intérieure, qui a reculé de 8,0% sur la période en raison d'une baisse des investissements et de la consommation, a indiqué la banque centrale dans un communiqué, alors même que les exportations nettes ont augmenté.

"Les activités ont affiché des résultats mitigés", a déclaré la banque. "Le commerce et les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture ont été les plus influents à la baisse, tandis que les services aux particuliers ont affiché la principale contribution à la hausse.