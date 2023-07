Le prix du cuivre s'est raffermi lundi, l'espoir d'une relance économique en Chine, premier consommateur, ayant été renforcé par le ralentissement de l'activité dans le secteur industriel du pays, tandis que la baisse des stocks laissait présager un marché plus tendu.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 0,32% à 8 331 dollars la tonne métrique à 0924 GMT. Les prix du métal utilisé dans les industries de l'énergie et de la construction ont chuté à leur plus bas niveau en quatre semaines, soit 8 141 dollars, la semaine dernière.

Les enquêtes des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier chinois suggèrent que la deuxième plus grande économie du monde a perdu de l'élan au deuxième trimestre en raison de l'affaiblissement de la demande.

"L'activité industrielle chinoise semble s'essouffler. Le marché espère que le gouvernement fera plus en termes de stimulation", a déclaré un négociant en métaux, ajoutant que les volumes seraient réduits en raison d'un jour férié aux États-Unis mardi.

Les prix du cuivre sont soutenus par les stocks dans les entrepôts enregistrés au LME qui ont chuté de 30% depuis le 6 juin pour atteindre 69 700 tonnes < MCUSTX-TOTAL>.

Les warrants annulés - métal destiné à la livraison - qui représentent 50 % du total, suggèrent que davantage de cuivre devrait quitter le système du LME.

Cette situation et la détention d'un grand nombre de warrants - titres de propriété - ont alimenté les inquiétudes quant à la disponibilité du cuivre dans le système du LME et créé une prime pour le cuivre au comptant par rapport au contrat de trois mois < CMCU0-3>.

Sur le plan technique, la résistance à la hausse du cuivre se situe aux alentours de 8 375 $, 8 410 $ et 8 425 $, où se situent actuellement les moyennes mobiles de 50 jours, 21 jours et 200 jours.

Par ailleurs, la détention d'un grand nombre de warrants sur le plomb et de positions longues sur les contrats à terme a suscité des inquiétudes quant à l'offre sur le marché LME et a créé une prime pour les contrats à court terme par rapport aux contrats à long terme.

La prime pour le contrat de plomb au comptant par rapport au contrat à trois mois < CMPB0-3> était de 44 dollars la tonne. Le plomb à trois mois a baissé de 0,4 % pour atteindre 2 091 dollars la tonne.

Plus généralement, les métaux industriels ont subi la pression d'une monnaie américaine plus forte, qui rend les produits de base en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

L'aluminium a glissé de 0,4 % à 2 142 $ la tonne métrique, le zinc a reculé de 0,9 % à 2 366 $, l'étain a augmenté de 0,5 % à 26 930 $ et le nickel a cédé 0,5 % à 20 415 $.