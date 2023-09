(Alliance News) - Great Southern Copper PLC a déclaré mardi qu'une étude régionale des sédiments de ruisseau au projet Especularita au Chili a défini de multiples cibles à suivre.

La société d'exploration cuivre-or axée sur le Chili a déclaré avoir reçu les résultats finaux de l'analyse pour le programme qui a commencé en février et qui a été conçu pour fournir une géochimie de l'or, des métaux de base et des éléments traces à grande échelle dans la zone du projet Especularita.

Great Southern Copper a déclaré que de nombreux schémas de zonation multi-éléments ont été définis et mis en évidence "à l'échelle du projet" à partir de 658 échantillons prélevés dans des bassins versants de deuxième et troisième ordre. À partir de là, elle a identifié des cibles pour une exploration complémentaire du cuivre et de l'or à l'échelle du prospect.

Plus précisément, Great Southern Copper a déclaré que les signatures métalliques et les schémas de zonation liés au porphyre, à l'épithermalisme à haute sulfuration et à l'intrusion ont été identifiés pour des programmes d'exploration de suivi.

La société a déclaré avoir terminé sa première étude magnétique par drone à Especularita, conçue pour fournir une "couverture détaillée" de ses cibles prêtes à être forées à Teresita et Victoria, ainsi que des informations régionales pour la génération de cibles.

Great Southern Copper a déclaré que le levé comprenait 482 lignes de vol à un espacement de 50 mètres, pour un total de 1 480 kilomètres de lignes levées. Sur une zone sélectionnée de la mine Abundante, Great Southern Copper a opté pour des lignes espacées de 25 mètres.

Pendant ce temps, l'exploration à l'échelle du prospect à Especularita se poursuit sur les prospects Victoria et Aurelia, a déclaré Great Southern Copper, où elle entreprend des activités de cartographie et d'échantillonnage du sol.

Great Southern Copper a ajouté que la planification et l'obtention de permis pour les programmes de forage de reconnaissance dans les zones d'intérêt de Teresita et d'Abundante sont également en cours.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré que les données d'analyse des sédiments de ruisseau "mettent en évidence un nombre important d'anomalies et de schémas de zonation des métaux qui nécessitent une exploration de suivi".

Par conséquent, toutes les anomalies seront vérifiées sur le terrain par des programmes de cartographie et d'échantillonnage, a déclaré Great Southern Copper, afin d'évaluer leur potentiel en tant que perspectives et cibles d'exploration.

"Cette étude complète des sédiments de cours d'eau à Especularita s'est avérée très efficace et, avec d'autres ensembles de données régionales, elle aide la société à achever l'exploration à l'échelle de la reconnaissance sur l'ensemble de son vaste projet", a déclaré Sam Garrett, président-directeur général de Great Southern Copper.

"Les schémas de zonation multi-éléments identifiés dans les données sont cohérents avec les signatures géochimiques des types de minéralisation porphyrique [cuivre], épithermale [or] et intrusive [cuivre-or]. Sur la base de ces résultats, la société va maintenant entamer une campagne régionale de cartographie et d'échantillonnage de suivi dans le but de délimiter des cibles à l'échelle du prospect en vue d'un forage de reconnaissance".

Garrett poursuit : "Il est agréable de voir les progrès continus et les résultats encourageants à Especularita et nous sommes impatients d'informer le marché en temps voulu."

Les actions de Great Southern Copper se sont échangées pour la dernière fois à 3,14 pence chacune à Londres lundi après-midi. L'action a plus que doublé depuis la fin juillet, atteignant un pic de 3,75 pence à la fin du mois d'août.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.