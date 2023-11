La semaine dernière, le mineur de cuivre chilien Antofagasta a conclu le premier grand accord d'approvisionnement en concentrés pour 2024 avec le groupe chinois Jinchuan.

Il reste à voir si les conditions de cet accord constitueront une référence annuelle pour les autres. En effet, il est loin d'être certain qu'il y aura une référence unique pour l'année prochaine en raison de l'évolution du paysage des concentrés de cuivre.

Toutefois, la baisse des frais de traitement et d'affinage (TC/RC), c'est-à-dire les frais perçus par une fonderie pour la transformation d'un concentré en métal affiné, a pris le marché par surprise.

L'année prochaine était censée être une année d'excédent de matières premières, les fonderies bénéficiant de frais de traitement et d'affinage égaux ou supérieurs à la valeur de référence de cette année, à savoir 88 dollars par tonne métrique et 8,8 cents par livre.

Les prix négociés par Antofagasta et Jinchuan se sont élevés à 80 dollars et 8 cents, ce qui laisse supposer que les mineurs et les fondeurs sont d'accord pour dire que le marché des concentrés sera plus serré que prévu.

UNE RÉFÉRENCE DIVISÉE ?

D'autres membres de l'équipe d'achat des fondeurs de cuivre chinois, qui regroupe les principaux acteurs du pays, ont rejeté les conditions de Jinchuan en tant que référence.

Ils attendent des TC/RC plus élevés de la part du producteur américain Freeport McMoRan, avec lequel ils se sont mis d'accord sur des conditions de référence au cours des années passées.

Le problème est que Freeport aura moins de concentrés à vendre à partir de sa mine de Grasberg en Indonésie l'année prochaine.

Sa nouvelle fonderie de cuivre Manyar commencera à monter en puissance à partir du mois de mai. Il s'agit de la plus grande fonderie à ligne unique au monde, capable de produire 600 000 tonnes de cathodes raffinées par an lorsqu'elle fonctionnera à plein régime. Elle absorbera également 1,7 million de tonnes de concentrés qui auraient autrement été exportés.

La filiale locale de Freeport tente d'obtenir une prolongation de sa licence d'exportation de concentrés au-delà du mois de mai, mais même si elle y parvient, le flux de concentrés de Grasberg vers le marché international diminuera régulièrement au cours de l'année 2024.

Les fonderies chinoises pourraient obtenir de meilleures conditions de traitement de la part de Freeport, mais le volume de tonnage qui pourra être alloué sur l'ensemble de l'année est incertain.

Il est tout à fait possible que l'on assiste à une scission de l'indice de référence en 2024, l'indice de référence précédent passant du statut d'exploitant minier à celui de raffineur.

DISRUPTION

Cette année, la série de contrats d'approvisionnement annuels se déroule dans un contexte de perturbations importantes dans les mines de cuivre.

La mine Cobre Panama de First Quantum a été au centre de protestations sans précédent, qui ont fait boule de neige à partir des groupes écologistes pour englober de larges pans de la population du pays.

La mine, qui a produit l'an dernier 350 000 tonnes de cuivre sous forme de concentré, réduit progressivement ses activités avant une éventuelle suspension complète due au blocage de son principal port.

Au Pérou, la mine Las Bambas de MMG, qui a produit 250 000 tonnes de cuivre sous forme de concentré l'année dernière, fait l'objet d'une grève illimitée en raison d'un différend sur le partage des bénéfices avec les syndicats.

La double menace qui pèse sur l'approvisionnement résume une année de contre-performance pour les mines de cuivre du monde entier.

En septembre, le groupe d'étude international du cuivre (ICSG) a revu à la baisse ses prévisions de production minière pour cette année, les ramenant de 3 % à 1,9 %.

Il a cité une litanie de perturbations, notamment "des problèmes géotechniques, des pannes d'équipement, des conditions météorologiques défavorables, des actions communautaires, une montée en puissance plus lente que prévu des projets, des prévisions révisées des entreprises et des teneurs plus faibles".

Selon Fastmarkets, les prix au comptant du TC/RC ont récemment chuté à 76,30 dollars la tonne et à 7,63 cents la livre en raison de l'impact de l'offre collective.

TROP DE FONDERIES ?

En théorie, les perturbations à court terme ne devraient pas avoir d'incidence sur les règlements de référence de l'année prochaine.

En effet, l'ICSG s'attend à une forte reprise de l'offre minière en 2024, avec une croissance prévue de 3,7 %, grâce à la montée en puissance des nouvelles capacités et au redressement des taux de production après les contraintes opérationnelles de cette année dans des pays comme le Chili, la Chine et l'Indonésie.

Toutefois, même en supposant que l'offre de cuivre dans les mines connaisse une année moins perturbée, elle pourrait ne pas suffire à satisfaire la demande croissante des fonderies.

La fonderie indonésienne de Manyar n'est que l'une des nombreuses nouvelles fonderies qui devraient entrer en service en 2024.

La plupart des nouvelles capacités se trouveront en Chine, où la production de cuivre raffiné connaît déjà une croissance à deux chiffres, les fonderies tirant parti des frais de traitement de référence plus élevés de cette année.

Le rythme d'expansion devrait s'accélérer après que le gouvernement chinois a laissé entendre qu'il pourrait introduire un plafond de capacité similaire à celui déjà imposé aux fonderies d'aluminium du pays.

Les détails sont encore vagues et aucune décision officielle n'a été prise, mais la menace à elle seule est susceptible de stimuler la construction de nouvelles capacités d'électrolyse, car tout le monde s'empresse de respecter l'échéance encore inconnue.

La perspective d'un trop grand nombre de fonderies à la recherche d'une quantité limitée de matières premières est au premier plan des préoccupations de nombreux producteurs chinois.

"Le défi auquel les fonderies sont confrontées est l'approvisionnement annuel en minerai et en concentré de cuivre, étant donné que la fusion du cuivre se développe de manière très agressive en Chine", a déclaré Chen Yunian, vice-président de Jiangxi Copper, le plus grand opérateur chinois, lors de la CRU World Copper Conference Asia.

La peur de manquer physiquement est également à l'origine d'une augmentation de l'activité des entreprises dans le secteur de l'exploitation minière du cuivre.

MMG a annoncé cette semaine le rachat pour 1,88 milliard de dollars de la société canadienne Cuprous Capital, société mère de la mine de cuivre de Khoemacau au Botswana.

Ce ne sera sans doute pas la dernière, car la concurrence entre les fonderies chinoises s'intensifie.

La perspective d'un déséquilibre structurel entre l'offre des mines et la demande des fonderies est probablement la raison pour laquelle Jinchuan a accepté des frais de traitement inférieurs aux prévisions pour l'année prochaine.

Il reste à voir si cela deviendra une référence, mais c'est déjà un signe que l'important excédent attendu sur le marché des concentrés de cuivre pourrait s'avérer insaisissable.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.