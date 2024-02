L'entreprise minière publique de la République démocratique du Congo élargit ses efforts pour tirer davantage de ses coentreprises de cuivre et de cobalt, en cherchant à négocier des participations plus élevées dans tous les domaines afin d'exercer une influence sur la gestion de certaines de ses plus grandes mines.

La Gecamines s'appuie également sur ses participations existantes dans les mines pour négocier des contrats d'enlèvement dans le but de commercialiser elle-même le cuivre et le cobalt.

L'entreprise minière souhaite que davantage de cadres locaux siègent aux conseils d'administration des coentreprises afin d'avoir davantage voix au chapitre dans la gestion des actifs, a déclaré à Reuters Guy Robert Lukama, le président de la Gecamines.

Ces plans pourraient impliquer la révision de certains termes d'accords que la Gecamines juge défavorables afin de tirer parti de la ruée mondiale sur les minerais essentiels à la transition vers l'énergie verte.

"Nous voulons réparer un certain nombre d'erreurs commises lorsqu'on nous a demandé de céder la plupart de nos meilleurs actifs à des tiers dans le seul but d'attirer des investissements directs étrangers", a déclaré le président de l'entreprise minière publique qui, à son apogée en 1986, produisait plus de 490 000 tonnes de cuivre et de cobalt, mais qui n'est aujourd'hui plus que l'ombre de ce qu'elle était.

Les sociétés minières chinoises ont joué un rôle clé dans l'augmentation de la production du plus grand fournisseur mondial de cobalt, un composant essentiel des batteries pour les véhicules électriques et les téléphones portables. Le Congo est également le troisième producteur mondial de cuivre.

Le gouvernement du président Felix Tshisekedi avait précédemment déclaré que certains contrats étaient fortement biaisés en faveur de la Chine, obligeant certaines entreprises soutenues par l'État à trouver un milliard de dollars supplémentaires dans le cadre d'un pacte renégocié sur les infrastructures pour les minéraux.

DETTES PROLONGÉES

La représentation du conseil d'administration des mines pourrait garantir la responsabilité, la transparence, le développement communautaire et le respect des règles relatives aux achats locaux et à la formation du personnel congolais, a déclaré M. Lukama.

Il a ajouté que certaines mines n'investissent pas dans l'augmentation de la production, citant des niveaux d'endettement prolongés. Un manque de contrôle pourrait être à l'origine de ces dettes considérables qui, selon lui, privent l'État minier de revenus.

Lukama se demande pourquoi certains de ses partenaires déclarent des pertes et réduisent leur production en raison de l'effondrement de la valeur du cobalt alors que les prix du cuivre sont restés élevés. Au Congo, la production de cobalt est un sous-produit du cuivre.

"Nous ne pouvons plus accepter ce niveau d'endettement alors que les gens n'investissent pas dans les actifs", a-t-il déclaré.

"Nous ne sommes pas des partenaires endormis dans notre propre pays. Nous devrions faire partie de la gouvernance.

ACCORD CMOC

L'accord conclu l'année dernière avec le groupe chinois CMOC a permis à la Gecamines d'acquérir le cuivre et le cobalt produits par Tenke Fungurume Mining, à hauteur de sa participation de 20 %, aux conditions du marché. La Gecamines a également obtenu un règlement de 800 millions de dollars pour mettre fin à un différend sur les redevances minières et 1,2 milliard de dollars de dividendes sur la durée de vie de la mine Tenke.

Ces accords ont incité la Gecamines à négocier du cuivre et du cobalt dans le cadre de projets avec des partenaires tels que Glencore et Zijin Mining.

Les partenaires de la Gecamines ont conservé l'intégralité des droits d'exploitation parce qu'ils ont eu recours à l'endettement pour construire les projets, a déclaré M. Lukama.

"Les droits d'exploitation étaient là pour garantir les flux de remboursement de la dette. Maintenant que la dette est remboursée, pourquoi devraient-ils les conserver à 100 % ?

M. Lukama estime que certaines conditions doivent être revues, car les investisseurs ne répondent pas aux attentes et les communautés ne sont pas mieux loties malgré le boom minier.

Il a refusé de préciser quelles entreprises ne répondent pas aux attentes.

Les modifications apportées au code minier en 2018 ont renforcé les pouvoirs de la Gecamines pour demander des révisions des termes des contrats miniers et ont augmenté le seuil minimum de participation de l'État, a déclaré Andrew Smith, analyste principal pour l'Afrique à la société de renseignement sur les risques Verisk Maplecroft.

"La RD Congo a l'habitude de faire pression sur les sociétés minières pour qu'elles cèdent des parts", a déclaré M. Smith.

"Des mesures telles que l'affirmation que les entreprises n'ont pas payé les redevances ou les taxes adéquates en sous-déclarant les revenus et la production ont été utilisées dans le passé. (Reportage de Felix Njini et Veronica Brown ; édition de David Evans)