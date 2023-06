Le prix du cuivre a augmenté mercredi, la baisse du dollar et les attentes de nouvelles mesures de relance pour stimuler la croissance économique de la Chine, principal consommateur, ayant stimulé le sentiment.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 0,2 % à 8 477 dollars la tonne à 1127 GMT après avoir touché un plus bas de 8 384 dollars. Les prix du métal utilisé dans l'énergie et la construction ont atteint un sommet de cinq semaines de 8 515,50 $ mardi.

"Les gens s'attendent à ce que la Chine fasse plus pour la croissance. L'aide apportée aux métaux dépendra du type de stimulus", a déclaré un négociant en métaux. "Mais c'est plutôt calme, les gens attendent de voir ce que la Fed fait et dit sur les taux d'intérêt.

La banque centrale chinoise devrait largement réduire le coût d'emprunt des prêts de politique générale à moyen terme pour la première fois en dix mois jeudi, selon un sondage Reuters.

Mardi, elle a réduit de 10 points de base son taux de prise en pension à sept jours et son taux de facilité de prêt permanent (SLF), signalant un possible assouplissement des taux à plus long terme pour relancer la demande et restaurer la confiance des investisseurs.

Le dollar a chuté après que les données sur l'inflation américaine, inattendues, aient renforcé l'idée que la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux d'intérêt mercredi, ce qui rend les métaux en dollars moins chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

D'autres métaux de base ont également été soutenus par la baisse du dollar.

L'aluminium a augmenté de 0,6 % à 2 245 dollars, le plomb de 1,4 % à 2 110 dollars, l'étain de 0,4 % à 26 180 dollars et le nickel de 0,9 % à 22 160 dollars la tonne.

Le zinc était en hausse de 2,9 % à 2 451 dollars la tonne, après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines et demie à 2 458 dollars, après que le mineur suédois Boliden ait déclaré qu'il suspendrait la production de la plus grande mine de zinc d'Europe - en Irlande - au cours du mois prochain en raison de "pertes financières insoutenables".

Les traders ont déclaré que certaines inquiétudes concernant les approvisionnements sur le marché du LME expliquent pourquoi la décote pour le zinc au comptant sur le contrat de trois mois < CMZN0-3> s'est transformée en prime mardi.

La prime était de 2,75 $ la tonne mercredi.