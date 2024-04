Le produit intérieur brut du Chili devrait croître de 2 % à 3 % en 2024 par rapport à l'année précédente, contre une prévision précédente de 1,25 % à 2,25 %, a déclaré la banque centrale du pays mercredi.

La banque centrale a publié ses prévisions révisées un jour après avoir abaissé son taux d'intérêt de référence de 75 points de base à 6,5 % et signalé d'autres réductions de taux, dont l'ampleur et le calendrier dépendront de "l'évolution du scénario macroéconomique et de ses implications pour la trajectoire de l'inflation".

L'activité économique du Chili a surpris à la hausse au début de 2024, dépassant les attentes en janvier et février.

L'inflation dans le pays andin, a noté la banque centrale dans son rapport de politique monétaire mercredi, a fortement diminué vers l'objectif de 3 % après avoir atteint un sommet en 2022, en grande partie en raison de la réduction des dépenses intérieures et de la réduction de l'écart d'activité.

Cela a permis de corriger les déséquilibres macroéconomiques "importants" observés ces dernières années, a indiqué la banque centrale, les prévisions d'inflation à deux ans restant stables à 3 % pendant plusieurs trimestres consécutifs.

La banque centrale a déclaré qu'elle prévoit maintenant que l'inflation globale finira cette année à 3,8 % à la lumière de la dépréciation récente de la monnaie locale, contre une estimation précédente de 2,9 %, mais qu'elle continue de converger vers l'objectif dans son horizon de politique de deux ans.

Elle prévoit également que la croissance du PIB en 2025 et 2026 se situera entre 1,5 % et 2,5 %, ce qui indique une convergence vers le taux de croissance potentiel de l'économie.

Les projections pour l'année prochaine sont légèrement inférieures à la précédente prévision de croissance de 2 à 3 %.

La banque centrale du plus grand producteur de cuivre au monde a également estimé que les prix du cuivre s'élèveraient en moyenne à 3,85 dollars la livre en 2024, contre une prévision précédente de 3,80 dollars la livre.