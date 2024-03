Le marché du cuivre s'est réveillé après une année de sommeil.

Le cuivre du London Metal Exchange (LME) a fait un bond de 3,1 % mercredi, sortant ainsi de sa fourchette habituelle. Ce mouvement s'est prolongé jeudi matin pour atteindre un sommet de onze mois à 8 976,50 dollars la tonne métrique.

L'élément déclencheur de cette rupture de prix est l'annonce que les fonderies de cuivre chinoises ont accepté de réduire leur production en réponse à un marché des matières premières beaucoup plus serré que prévu.

Les frais de traitement au comptant, c'est-à-dire les frais perçus par les fonderies pour convertir les concentrés miniers en métal, se sont effondrés au cours des dernières semaines, car trop d'acheteurs recherchent trop peu de matières premières.

En tant que premier acheteur mondial de concentrés, la Chine est particulièrement exposée à la compression des marges des fonderies qui en résulte.

La réaction collective de la Chine a détourné l'attention du marché de la faiblesse de la demande mondiale vers la dynamique de l'offre de cuivre.

Mais il reste à voir dans quelle mesure cela se traduira par une diminution de l'offre de métal raffiné.

COMPRESSION DES CONCENTRÉS

Les frais de traitement des fonderies en disent long sur ce qui se passe dans le segment amont de la chaîne d'approvisionnement du cuivre et, à l'heure actuelle, ils clignotent en rouge.

Les frais au comptant en Chine ont chuté à 11,20 dollars la tonne la semaine dernière, soit une baisse de près de 76 % en seulement deux mois et le niveau le plus bas depuis 2013, selon l'agence d'information sur les prix Fastmarkets.

L'implosion des frais de traitement témoigne d'une grave pénurie de concentrés sur le marché au comptant.

La fermeture inattendue de la mine Cobre Panama de First Quantum à la fin de l'année dernière a creusé un trou de 350 000 tonnes dans la chaîne d'approvisionnement en cuivre de la Chine.

Certains producteurs chinois sont protégés par des contrats d'approvisionnement annuels, dont le prix a été fixé à 80 dollars la tonne pour les expéditions de cette année.

D'autres, en particulier les nouveaux opérateurs, sont plus dépendants de l'approvisionnement au comptant et ont manifestement fait des pieds et des mains pour acheter des tonnages de remplacement, faisant baisser les frais de traitement à des niveaux non rentables.

En janvier, l'association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux (CNIA) a informé les fonderies de cuivre du pays qu'elles devaient "anticiper la maintenance ou prolonger la durée de la maintenance, réduire la production et reporter le lancement de nouveaux projets".

C'est ce qu'elles ont accepté de faire cette semaine, lors d'une réunion organisée sous les meilleurs auspices pour discuter de la crise en cours. L'engagement collectif de réduire la production vise à préserver le "développement sain de l'industrie mondiale de la fonte du cuivre", selon l'entreprise publique de recherche Antaike.

TROP DE FONDERIES

Aucun quota de réduction de la production n'a été fixé pour les 19 opérateurs chinois participant à la rare réunion de cette semaine. Au contraire, chaque producteur évaluera lui-même les mesures à prendre.

Dans certains cas, les mesures ont déjà été prises, les temps d'arrêt pour maintenance ayant été avancés et les lignes non rentables fermées.

Selon Earth-i, qui utilise l'imagerie satellitaire pour surveiller les taux d'activité des usines, 11,5 % en moyenne de la capacité mondiale de fusion était hors service au cours des deux premiers mois de l'année. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 8,6 % de l'année dernière et aux 8,0 % de janvier-février 2022.

Fait révélateur, la capacité inactive en Chine, premier producteur, a atteint en moyenne 8,3 % cette année, contre 4,8 % l'année dernière, soit une hausse beaucoup plus marquée que dans le reste du monde.

Il semble que certains producteurs chinois aient volontairement répondu à l'appel lancé en janvier par la CNIA en faveur d'une limitation du secteur, ou qu'ils y aient été contraints par la réalité du marché.

En outre, toute réduction promise de la production doit être considérée dans le contexte de l'augmentation rapide de la capacité de fusion de cuivre de la Chine.

Les frais de traitement reflètent non seulement l'état de l'offre minière, mais aussi le volume de la demande des fonderies.

Selon les analystes de la Macquarie Bank, la Chine a mis en service 780 000 tonnes de capacité annuelle de fonderie l'année dernière et 150 000 tonnes nettes supplémentaires devraient être mises en service cette année. ("Commodities Comment", 16 janvier 2024)

Macquarie estime que deux autres millions de tonnes de capacité nouvelle ou étendue devraient également être mises en service en dehors de la Chine cette année, augmentant ainsi la pression sur la disponibilité des concentrés.

La nouvelle fonderie indonésienne de Freeport McMoRan, par exemple, absorbera à pleine capacité 1,7 million de tonnes de concentrés, matière qui était jusqu'à présent disponible à l'exportation.

L'effondrement spectaculaire des frais de traitement s'explique autant par ce nouvel appel aux matières premières que par les problèmes d'approvisionnement des mines.

CHANGEMENT DE SENTIMENT

La limitation de la production en Chine peut ralentir, mais il est peu probable qu'elle inverse la croissance rapide de la production du pays.

Selon le Bureau national des statistiques, la production de cuivre raffiné du pays a fait un bond spectaculaire de 13,5 % en glissement annuel pour atteindre 12,99 millions de tonnes en 2023.

Bien que les analystes aient ajusté leurs estimations de l'équilibre du marché pour tenir compte des récentes pertes minières, la plupart d'entre eux pensent toujours que le marché du cuivre raffiné sera en excédent d'offre cette année, bien que dans une moindre mesure que ce que l'on pensait auparavant.

Mais le sentiment du marché a manifestement changé.

La faiblesse de l'activité manufacturière mondiale, notamment en Chine, a maintenu le cuivre dans une fourchette latérale pendant la majeure partie de l'année dernière.

Les facteurs macroéconomiques, en particulier les attentes en matière de taux d'intérêt, ont dominé l'évolution irrégulière des prix.

Le resserrement des concentrés a recentré l'attention sur la micro-dynamique du cuivre, à savoir l'offre tendue et le sous-investissement chronique dans les nouvelles mines.

Le scénario haussier du cuivre vient d'être réactivé, même si l'engagement collectif de la Chine à réduire la production risque de promettre plus qu'il ne réalisera.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.