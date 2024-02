Le prix du cuivre a baissé lundi après que la banque centrale chinoise a maintenu ses taux directeurs sur les prêts à moyen terme et que le marché s'est concentré sur le marché immobilier en difficulté du pays, mais la baisse des stocks a limité les pertes.

La séance de mercredi sur le London Metal Exchange (LME) devrait être volatile, tandis que les volumes devraient être réduits en raison d'un jour férié aux États-Unis.

Le cuivre de référence sur le LME était en baisse de 0,7 % à 8 427 $ la tonne métrique à 1048 GMT. Les prix du métal utilisé dans l'énergie et la construction ont atteint un sommet de deux semaines de 8 499,50 $ vendredi, les fonds et les traders ayant réduit leurs paris sur des prix plus bas en raison d'une rupture des niveaux de résistance technique clés.

"Les autorités chinoises restent apparemment prudentes dans leur approche de soutien", a déclaré Alastair Munro, stratège chez Marex, ajoutant que "les malheurs du secteur immobilier chinois" resteraient un point de mire pour les métaux industriels.

Avec le retour de la Chine de la semaine de vacances du Nouvel An lunaire, les négociants et les analystes seront à la recherche d'indices sur la demande au cours des deux prochains mois, une période habituellement forte avant la saison de la construction en été.

Les transactions à court terme seront toutefois influencées par la monnaie américaine qui, lorsqu'elle augmente, rend les métaux en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME < MCUSTX-TOTAL> à 128 300 ont chuté de près de 25 % depuis la fin décembre et sont à leur niveau le plus bas depuis septembre 2023.

Les sorties ont également contribué à réduire la décote pour le contrat de cuivre à trois mois < MCU0-3> qui a atteint un niveau record de plus de 110 $ la tonne au début du mois de février.

Ailleurs, la décote pour le contrat de zinc à trois mois < CMZN0-3> s'est élargie à des sommets de quatre mois en raison de récentes entrées importantes dans les entrepôts du LME < MZNSTX-TOTAL>.

Le zinc à trois mois a baissé de 0,2% à 2 379 dollars la tonne.

Dans les autres métaux, l'aluminium a reculé de 0,6% à 2 204 dollars, le plomb a baissé de 1,2% à 2 039 dollars, l'étain a baissé de 1,1% à 26 665 dollars et le nickel a augmenté de 0,2% à 16 385 dollars.