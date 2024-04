L'activité florissante dans les secteurs des véhicules électriques, des infrastructures électriques, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation entraînera une consommation supplémentaire de cuivre d'au moins 10 millions de tonnes métriques au cours de la prochaine décennie, a déclaré le négociant en matières premières Trafigura à Reuters.

Les développements technologiques tels que l'intelligence artificielle et l'automatisation, ainsi que la transition énergétique, qui comprend les véhicules électriques et les énergies renouvelables, ont déjà fait grimper les perspectives de demande pour les câbles de cuivre utilisés pour conduire l'électricité.

Les estimations de la nouvelle demande provenant de ces applications varient, mais Graeme Train, responsable de l'analyse des métaux chez Trafigura, basé en Suisse, a déclaré qu'un tiers des 10 millions de tonnes de la nouvelle demande proviendrait du secteur des véhicules électriques.

"Un tiers concerne la production, la transmission et la distribution d'électricité, et le reste est destiné à des choses comme l'automatisation, les dépenses de fabrication et les systèmes de refroidissement dans les centres de données", a-t-il déclaré. La croissance des centres de données est liée à l'IA.

L'accélération de la production de véhicules électriques, de panneaux solaires et des investissements dans le réseau électrique en Chine, ainsi que la reprise de l'activité manufacturière dans le premier pays consommateur, ont déjà stimulé la demande de cuivre utilisé dans les secteurs de l'énergie et de la construction.

Cette situation, combinée à une offre restreinte de cuivre métal raffiné et de concentré, a propulsé le cuivre sur le London Metal Exchange (LME) à des sommets inégalés depuis deux ans, proches de 10 000 dollars la tonne.

Selon des sources de l'industrie du cuivre, la hausse des prix s'explique en partie par la diminution des stocks dans les entrepôts enregistrés au LME < MCUSTX-TOTAL>, qui, à 121 200 tonnes, ont chuté de plus de 35 % depuis le mois d'octobre de l'année dernière.

L'offre limitée de cuivre extrait ou de concentré, la matière première du cuivre métal, due à des perturbations telles que la fermeture de la mine de Cobre de First Quantum au Panama l'année dernière, a également contribué à alimenter l'élan haussier du prix du cuivre cette année.

Les analystes ont revu leurs prévisions concernant l'équilibre du marché du cuivre depuis le mois de décembre, lorsqu'Anglo American a également réduit ses prévisions de production, et certains s'attendent désormais à des pénuries importantes sur le marché du cuivre, estimées à environ 26 millions de tonnes cette année.

Train s'attend à ce que la demande de cuivre soit soutenue par l'industrialisation et l'urbanisation dans les pays émergents, en particulier en Inde où la consommation par personne et par an n'est que d'un demi kilo.

En Chine et dans les pays développés, la consommation de cuivre par habitant est respectivement de 10 kg et de 7 kg. (Reportage de Pratima Desai ; Rédaction de Jan Harvey)