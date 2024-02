La fermeture d'une importante mine de First Quantum au Panama a renforcé la pression à la baisse sur la note "BBB-" du pays et sur ses prévisions de déficit, a déclaré Fitch Ratings vendredi, mettant en garde contre le ralentissement des perspectives de croissance à court terme et les faiblesses du gouvernement.

Fitch a déclaré que la fermeture de la mine Cobre Panama, un projet de cuivre qui représente environ 5 % du PIB du Panama, exercera une pression sur les finances déjà faibles du pays d'Amérique centrale.

"Les finances publiques restent structurellement faibles, dans un contexte de hausse des coûts d'intérêt, de pressions sur les dépenses et d'atonie des recettes fiscales", a déclaré Fitch dans un communiqué. "Les autorités ont adopté des mesures qui, selon Fitch, pourraient aggraver la tendance sous-jacente au lieu de l'améliorer.

En septembre, l'agence a abaissé la perspective de la note du Panama de stable à négative, indiquant qu'elle pourrait envisager de l'abaisser. BBB- est la note d'investissement la plus basse de Fitch et tout abaissement verrait le pays rétrogradé au rang de "junk", ce qui augmenterait probablement les coûts d'emprunt du gouvernement.

Le gouvernement a ordonné la fermeture du projet en décembre après que des manifestations contre la mine ont éclaté dans tout le pays et qu'une décision de justice a jugé inconstitutionnel le contrat d'exploitation de la mine.

Les manifestants ont fait valoir que le contrat conclu entre le gouvernement et First Quantum était trop favorable à la société minière canadienne et qu'il nécessitait davantage de mesures de protection de l'environnement.

L'agence Fitch a également souligné la sécheresse qui affecte le trafic sur le canal de Panama, une voie navigable essentielle pour le fret mondial, et qui pourrait entraîner un déficit budgétaire d'environ 0,4 % du PIB.

L'agence a relevé sa prévision de déficit pour 2024 de 4,3 % à 4,7 % du PIB.

Les analystes de Goldman Sachs ont averti jeudi que le pays risquait de voir sa note dégradée en raison de la fermeture de la mine. (Reportage de Valentine Hilaire ; Rédaction de Kirsten Donovan)