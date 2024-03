Le groupe du milliardaire indien Gautam Adani s'approvisionnera en concentrés de cuivre au Pérou, au Chili et en Australie pour démarrer sa fonderie de cuivre d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, la plus grande usine de ce type au monde située sur un seul site, a déclaré un haut responsable de l'entreprise.

Kutch Copper Ltd (KCL), une filiale d'Adani Enterprises Ltd, devrait démarrer ses activités dans les prochaines semaines.

L'usine, située dans la ville occidentale de Mundra, dans l'État du Gujarat, aura une capacité initiale de 500 000 tonnes métriques, que la société portera à 1 million de tonnes métriques d'ici à 2028/29.

La société est également ouverte à l'acquisition d'actifs dans le secteur du cuivre en Inde et à l'étranger, a déclaré Vinay Prakash, directeur général de KCL, lors d'une interview accordée à Reuters jeudi, sans donner de détails.

KCL importera des concentrés de cuivre à la fois des mineurs mondiaux et des négociants internationaux, a déclaré Prakash.

"L'approvisionnement implique un mélange stratégique d'accords à court et à long terme avec des mineurs et des négociants du monde entier, y compris du Pérou, du Chili et de l'Australie", a déclaré M. Prakash.

M. Prakash a déclaré que la fonderie de cuivre contribuerait à accroître l'offre nationale de ce métal. La demande indienne de cuivre a été soutenue par les secteurs de la construction, des transports et de l'énergie.

Au cours des neuf premiers mois de l'année fiscale qui a débuté en avril, l'Inde a importé pour 2,2 milliards de dollars de minerai et de concentré de cuivre en provenance de pays tels que le Pérou, le Chili, l'Australie et l'Indonésie.

Les importations de cuivre de l'Inde ont augmenté depuis la fermeture en 2018 de la fonderie Sterlite Copper de Vedanta, qui produisait environ 400 000 tonnes métriques de ce métal.

Actuellement, seuls Hindalco Industries, qui fait partie du groupe indien Aditya Birla, et l'entreprise minière publique Hindustan Copper Ltd produisent du cuivre dans le pays.

La production indienne de cuivre raffiné est estimée à environ 555 000 tonnes métriques par an, alors que la consommation intérieure s'élève à plus de 750 000 tonnes métriques. L'Inde importe environ 500 000 tonnes de cuivre par an pour combler le déficit.

Les efforts de New Delhi en faveur de l'énergie propre et des véhicules électriques, ainsi que d'autres changements similaires, devraient doubler la demande de cuivre du pays d'ici 2030, a déclaré M. Prakash. (Reportage de Neha Arora ; reportage complémentaire de Mai Nguyen à Hanoi ; rédaction de Mayank Bhardwaj et Jan Harvey)