La hausse fulgurante du cuivre, qui a atteint des niveaux record, pourrait ne pas durer dans les semaines à venir, l'action se concentrant sur l'expédition de matériaux pour couvrir les positions courtes exposées sur le marché à terme du Comex américain plutôt que sur la tiédeur de la demande en Chine, l'un des principaux pays consommateurs.

Les prix sur le Comex du CME Group ont atteint un record la semaine dernière, tandis que le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) s'est envolé lundi pour atteindre un pic historique de 11 104,50 dollars la tonne métrique, avec une hausse de 28 % depuis le début de l'année.

Les analystes affirment que les fondamentaux à long terme du cuivre sont solides, avec des perspectives haussières liées à une forte demande dans les années à venir pour des applications telles que la transition mondiale vers une énergie propre et une plus grande utilisation de l'intelligence artificielle (IA).

Ces perspectives s'inscrivent dans un contexte d'offre limitée, ce qui incite les mineurs à se lancer dans une course aux projets de haute qualité.

La hausse actuelle semble reposer sur des bases fragiles, motivée par une forte activité spéculative et par la nécessité de couvrir d'importantes positions à découvert - qui peuvent être des paris sur une baisse des prix ou des couvertures de la production par les producteurs - prises par les négociants.

Au moins 100 000 tonnes de cuivre sont en cours d'acheminement vers la bourse américaine CME, ont déclaré lundi à Reuters deux sources ayant une connaissance directe de la situation, ce qui devrait permettre aux parties de couvrir leurs positions baissières et de calmer le jeu sur le marché.

"Pour l'instant, il s'agit d'une pure spéculation plutôt que d'une demande réelle, a déclaré Robert Montefusco, du courtier Sucden Financial.

"Tout dépend si cette demande devient réelle, parce qu'une fois que les spécifications seront sorties, elle s'effondrera.

Sur le Comex, il y avait une position courte nette totale de 7 525 contrats ou 85 334 tonnes, selon les données de vendredi.

Il y avait cependant une grande différence entre la position longue nette des spéculateurs à 72 785 contrats (825 382 tonnes) et la position courte nette des producteurs de 91 502 contrats.

EXPÉDITIONS D'AMÉRIQUE DU SUD

Des sources ont déclaré à Reuters que les négociants en matières premières, notamment Trafigura et IXM, ainsi que les producteurs chinois de cuivre, sont parmi ceux qui ont été pris dans un resserrement des positions courtes sur le Comex.

Nombre de ces vendeurs à découvert ont organisé des expéditions de cuivre vers les États-Unis, en provenance de producteurs du Chili et du Pérou, ont réorienté des navires qui se dirigeaient vers la Chine dans le cadre de contrats à long terme, et ont retiré du cuivre des entrepôts du LME.

Plus de 20 000 tonnes en provenance du Chili devraient arriver aux États-Unis d'ici la fin du mois de mai, et des volumes plus importants devraient être livrés en juin et en juillet, selon deux sources de producteurs.

Le transfert de cuivre des entrepôts enregistrés au LME vers le Comex pourrait toutefois être limité. Le cuivre chinois et russe, qui représente 67 % des stocks du LME, n'est pas éligible à la livraison sur le Comex.

Selon les données de la bourse, 17 250 tonnes de cuivre produites au Chili, au Pérou et en Australie ne sont pas soumises aux droits de douane américains et se trouvaient dans le système du LME à la fin du mois d'avril.

LES CONSOMMATEURS CHINOIS ET LES FONDERIES SE RETIENNENT

La consommation en Chine, qui représente environ la moitié de la demande mondiale de cuivre, est morose en raison d'un secteur immobilier en difficulté et de consommateurs industriels qui hésitent face à des prix record.

La Chine a annoncé vendredi des mesures "historiques" pour stabiliser son secteur immobilier en crise, mais il faudra du temps pour qu'un secteur qui est habituellement un grand consommateur de métaux industriels rebondisse.

Pour l'heure, les signaux sont sombres, la prime de cuivre de Yangshan < SMM-CUYP-CN>, qui reflète la demande de cuivre importé en Chine, oscillant autour de zéro après avoir sombré à -5 dollars la tonne la semaine dernière, contre 60 dollars en mars.

"Compte tenu de la longueur financière significative du cuivre et de la persistance de fondamentaux chinois faibles pour le moment, nous pensons qu'il existe un risque que les investisseurs perdent un peu de patience avec l'histoire", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note lundi.

"Selon nous, il pourrait s'agir en fin de compte d'une correction très saine qui permettrait à la demande chinoise de sortir de sa torpeur.

Une grande partie de la demande chinoise potentielle est en attente et pourrait se manifester à des prix plus bas, a ajouté JPMorgan.

Les investisseurs et les analystes restent optimistes à moyen et long terme en raison de l'augmentation de la demande mondiale et des perturbations de l'offre minière.