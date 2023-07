(Alliance News) - Voici un aperçu des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés lundi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Great Southern Copper PLC - société d'exploration de cuivre et d'or au Chili - Au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars, la perte avant impôt s'est creusée pour atteindre 1,3 million de livres sterling, contre 1,0 million de livres sterling l'année précédente, les deux années étant entièrement constituées de dépenses administratives, alors que la société se concentre sur l'avancement de ses projets Especularita et San Lorenzo au Chili. Sam Garrett, directeur général, a déclaré : "La découverte d'un système de cuivre-or lié à des intrusions à San Lorenzo, ainsi que les perspectives de cuivre-or à haute teneur à Especularita, ont établi une plate-forme solide sur laquelle la société pourra s'appuyer à l'avenir. La transition écologique a souligné l'importance de minéraux stratégiques clés tels que le cuivre, et cette tendance continue devrait stimuler la demande, en particulier à la lumière des pénuries d'approvisionnement qui annoncent cette transition. Nos travaux d'exploration au cours de l'année écoulée ont mis en évidence le potentiel significatif de nos projets, et le conseil d'administration se réjouit de poursuivre les campagnes d'exploration afin de mieux comprendre les nombreuses cibles prometteuses identifiées sur nos deux projets".

Walker Crips Group PLC - Courtier en valeurs mobilières et gestionnaire d'actifs basé à Londres - Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 mars, le bénéfice avant impôt a augmenté pour atteindre 632 000 GBP, contre 206 000 GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 32,8 millions de livres sterling à 31,6 millions de livres sterling, tandis que les commissions et frais payés passent de 9,1 millions de livres sterling à 7,3 millions de livres sterling. Déclaration d'un dividende final de 0,25 pence, contre 1,20 pence. Le président du conseil d'administration, Martin Wright, a déclaré : "Bien qu'il soit agréable d'annoncer une amélioration de la rentabilité IFRS d'une année sur l'autre, l'activité sous-jacente a connu une réduction des commissions commerciales, une baisse des frais de gestion et une augmentation des coûts dans les conditions économiques difficiles et incertaines auxquelles nous avons dû faire face au cours de l'année. Nous continuons à nous concentrer sur l'investissement dans notre personnel et notre technologie afin de mener les initiatives clés qui améliorent notre environnement de travail, le service à la clientèle et, en fin de compte, les marges d'exploitation et la rentabilité, y compris l'acceptation totale des changements réglementaires et les préparatifs pour la nouvelle réglementation sur les obligations des consommateurs."

Rockpool Acquisitions PLC - Société d'acquisition à vocation spéciale créée pour acquérir la société holding d'ingénierie et de fabrication Amcomri Group Ltd, basée en Irlande du Nord - Au cours de l'exercice qui s'est terminé le 31 mars, la société est passée d'un bénéfice de 56 654 GBP à une perte avant impôts de 297 089 GBP, les dépenses administratives passant de 36 011 GBP à 296 411 GBP. Elle n'affiche aucun "autre revenu", contre 65 381 GBP, ni aucun revenu financier, contre 99 405 GBP l'année précédente. Le président non exécutif, Richard Beresford, a déclaré : "Je me réjouis de l'année positive qui s'annonce et qui, je l'espère, verra la finalisation de l'acquisition d'Amcomri, le retour à la négociation des actions de la société et, par là même, l'achèvement de la première période clé de l'existence de la société".

More Acquisitions PLC - special purpose acquisition company - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 avril, la perte d'exploitation et la perte avant impôt se sont élevées à 360 481 GBP. En comparaison, au cours des 13 mois qui se sont terminés le 31 octobre, depuis qu'elle s'est constituée en société, la perte d'exploitation a été de 113 639 GBP. Elle n'a pas encore enregistré de recettes. Elle déclare que la recherche d'une cible d'acquisition appropriée a repris après le retrait de Megasteel Ltd de la proposition de rachat inversé. Le président Charles Goodfellow déclare : "La société continue de chercher une cible d'acquisition et fournira des informations supplémentaires sur le processus de recherche d'acquisition en temps voulu."

Amala Foods PLC - cash shell - Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 mars, la perte avant impôt a été ramenée à 440 076 GBP, contre 1,1 million de GBP un an plus tôt. L'entreprise n'enregistre à nouveau aucun revenu, tandis que diverses dépenses diminuent : les frais administratifs passent de 357 656 GBP à 269 967 GBP ; elle n'enregistre aucune charge de dépréciation, contre 204 656 GBP l'année précédente ; les paiements fondés sur des actions passent de 332 232 GBP à 16 441 GBP. Le président Jonathan Morley-Kirk déclare : "Les administrateurs cherchent activement à identifier de nouvelles opportunités pour l'entreprise en vue d'identifier et de réaliser une transaction réussie aboutissant à une prise de contrôle inversée."

Semper Fortis Esports PLC - Opérateur d'équipes professionnelles de sport électronique basé à Londres - Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 janvier, la perte avant impôts a été ramenée à 578 309 GBP, contre 1,2 million de GBP un an plus tôt. Les recettes sont passées de 31 629 GBP à 100 977 GBP, tandis que les dépenses d'exploitation et d'administration ont été réduites de moitié, passant de 1,3 million de GBP à 679 286 GBP. Le président Keith Harris déclare : "Dans les états financiers de l'année précédente, nous avions indiqué qu'en dépit de la croissance du secteur, la monétisation restait un défi majeur pour toutes les organisations d'esports au niveau mondial et qu'en raison de l'incertitude économique et des conditions difficiles du marché des capitaux, la société avait l'intention de réduire considérablement ses frais généraux et d'économiser ses liquidités. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons choisi de ne pas renouveler les contrats de nos talents esports et de réduire les autres frais généraux là où nous le pouvions, tout en envisageant différentes stratégies pour l'entreprise.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

