Phoenix Copper Ltd - société d'exploration de métaux de base et de métaux précieux dans l'État américain de l'Idaho - La perte avant impôts se creuse pour atteindre 1,6 million USD en 2022, contre 969 250 USD en 2021. Aucun revenu n'est enregistré, comme l'année précédente. Phoenix Copper s'attend à ce que la volatilité du marché persiste jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine.

Ryan McDermott, directeur général, déclare : "Les conditions du marché et les prix continueront à fluctuer dans une certaine mesure au cours de l'année prochaine. Cependant, le calendrier des tendances à la stabilisation dans les secteurs de la fabrication et de l'approvisionnement, ainsi que les prix élevés du cuivre et de l'or, devraient compléter nos projets alors que nous achevons les processus d'ingénierie et d'autorisation environnementale.

"Notre équipe d'ingénieurs, de géoscientifiques et de consultants industriels est prête à mettre en production la mine Empire et à explorer correctement les projets Navarre Creek, Red Star et les sulfures Empire.

Cours actuel de l'action : 23,38 pence, en hausse de 6,3 % lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 53

