(Alliance News) - Great Southern Copper PLC a annoncé jeudi que sa perte semestrielle s'était creusée en raison de l'augmentation des coûts, mais qu'elle restait confiante quant à l'accélération de la demande de cuivre et de lithium.

La société d'exploration minière basée au Royaume-Uni, qui cible les gisements de cuivre-or et de lithium au Chili, a déclaré que la perte avant impôts s'était creusée à 602.000 GBP au cours des six mois se terminant le 30 septembre, contre 481.000 GBP un an plus tôt.

Cette évolution est due à l'augmentation de 25 % des dépenses administratives, qui sont passées de 481 000 GBP il y a un an à 602 000 GBP.

Pour ce qui est de l'avenir, la société a déclaré qu'elle disposait de fonds suffisants pour faire avancer ses campagnes d'exploration et qu'elle était persuadée de pouvoir "débloquer ce qu'elle estime être un potentiel substantiel au sein du portefeuille" en 2024.

Le directeur général, Sam Garrett, a déclaré : "Le premier semestre a été très positif : "La première moitié de l'année a été très positive, car nous continuons à faire des progrès importants dans tous nos projets, en particulier à Especularita, où nos campagnes d'exploration ont donné des résultats encourageants et ont aidé à délimiter des projets prometteurs pour la poursuite de l'exploration.

"Alors que la transition vers l'énergie verte se poursuit, nous nous attendons à une accélération de la demande de minéraux essentiels tels que le cuivre et le lithium, et nous pensons que cela fournit le contexte économique idéal pour continuer à faire avancer nos projets".

Les actions de Great Southern Copper n'étaient pas négociées à 2,40 pence l'unité à Londres jeudi matin.

