La production de cuivre au Pérou a augmenté de 7,5 % en glissement annuel en août, selon des données officielles publiées vendredi, la production du métal rouge s'élevant à environ 223 000 tonnes métriques pour le mois.

Les données du mois d'août sont inférieures à la production du mois précédent, selon le ministère de l'énergie et des mines du pays andin.

Le Pérou est le deuxième producteur mondial de cuivre, et sa production a augmenté de près de 18 % en juillet pour atteindre quelque 230 000 tonnes.

Dans un communiqué, le ministère a attribué la hausse du mois d'août aux "bonnes performances" des sociétés minières Freeport-McMoRan et Cerro Verde.

Entre janvier et août, la production de cuivre au Pérou a augmenté de 18 % par rapport à l'année précédente, atteignant un total de 1,77 million de tonnes. La production de cuivre a été affectée au début de l'année en raison des facteurs suivants

des troubles sociaux

des arrêts de travail dans certaines mines.

Le pays a redoublé d'efforts pour augmenter la production après une crise de l'industrie minière.

rapport affirmait que le Congo

pourrait le dépasser en tant que deuxième producteur dans les années à venir. Le Pérou espère terminer l'année avec une production de cuivre de 2,8 millions de tonnes.

Le ministère a déclaré que la production d'or, de zinc, de plomb, de fer et d'étain a également augmenté en août, tandis que la production d'argent et de molybdène a diminué. (Reportage de Marco Aquino, Rédaction de Valentine Hilaire ; Rédaction d'Alexander Villegas et David Alire Garcia)