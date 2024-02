Le Canada prévoit de renforcer sa sécurité énergétique en réduisant de près d'une décennie le temps nécessaire à l'exploitation de nouvelles mines de minéraux essentiels grâce à l'amélioration des procédures d'autorisation, a déclaré mardi à Reuters le ministre de l'énergie, Jonathan Wilkinson.

Ottawa se concentre sur six minéraux essentiels à la fabrication de véhicules électriques et d'éoliennes : le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt, le cuivre et les terres rares.

M. Wilkinson a déclaré que l'extraction et le traitement des minéraux critiques étaient actuellement trop dominés par la Chine.

"Nous cherchons à optimiser les processus réglementaires et permanents afin de réduire à cinq ans un processus qui dure actuellement entre 12 et 15 ans", a-t-il déclaré.

"Il y a des moyens de faire les choses de manière plus intelligente [...]. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas délivrer en même temps des permis entre les gouvernements fédéral et provinciaux, au lieu de le faire de manière séquentielle".

Le Canada prévoit de réduire le délai d'approbation des permis d'exploitation minière en finançant mieux l'agence de régulation afin de résorber les retards administratifs et en menant de front les processus d'autorisation et d'évaluation environnementale.

Le pays devra continuer à importer du cobalt, a déclaré M. Wilkinson, en raison de ses ressources limitées en métal. La Chine contrôle la plupart des approvisionnements mondiaux en cobalt raffiné et en terres rares.

Pour couvrir les coûts, le Canada met en place des crédits d'impôt à l'investissement pour payer une "grande partie" du capital associé aux nouveaux projets d'exploitation minière et de traitement des minerais, a déclaré M. Wilkinson.

Des fonds sont également prêts à être mis à disposition pour des infrastructures telles que des lignes de transmission et des routes qui contribueront à accélérer le développement de nouveaux minéraux, a-t-il ajouté.

Le gouvernement investit également des milliards de dollars dans les projets d'usines de batteries de plusieurs entreprises au Canada, notamment le producteur suédois de batteries Northvolt et le constructeur automobile allemand Volkswagen.

Un programme de garantie de prêt est également mis en place pour permettre aux communautés autochtones d'accéder à des emprunts à faible coût et d'investir en tant que participants au capital dans des projets existants et futurs, a déclaré M. Wilkinson.

En juillet, un groupe de cinq communautés autochtones a protesté contre des projets d'exploitation minière dans la "ceinture de feu", une région située dans les basses terres de la baie James, dans le nord de l'Ontario, qui est considérée comme la prochaine frontière pour l'exploitation de métaux tels que le cuivre, le cobalt et le nickel.

M. Wilkinson a déclaré que la rationalisation de l'octroi des permis et des évaluations environnementales n'entraînerait pas de coupes sombres.

"Je pense que la communauté environnementale reconnaît également qu'il n'y a pas de transition énergétique sans une augmentation significative des volumes de minéraux essentiels", a-t-il déclaré. (Reportage de Forrest Crellin et Julia Payne ; édition de Mark Potter)