Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré jeudi que les concessions de lithium du pays étaient en cours de révision, après que la société chinoise Ganfeng a indiqué le mois dernier que ses concessions de lithium mexicaines étaient annulées.

Lopez Obrador a officiellement nationalisé les réserves de lithium du Mexique au début de cette année et, en août, Ganfeng a déclaré que les autorités minières mexicaines avaient envoyé un avis à ses filiales locales indiquant que neuf de ses concessions avaient été résiliées.

"Nous sommes en train de les réexaminer, car les concessions minières ont été initialement accordées pour l'exploitation de l'or, de l'argent et du cuivre, et non du lithium", a-t-il déclaré. "Nous avons décidé que le lithium appartenait à la nation parce qu'il s'agit d'un minerai stratégique.

M. Lopez Obrador a ajouté qu'un examen juridique était en cours concernant l'acquisition par Ganfeng de ses concessions de lithium dans l'État de Sonora, dans le nord du pays, auprès du détenteur précédent.

Mercredi, le président de la chambre des mines du Mexique a déclaré qu'il ne pensait pas que le gouvernement pouvait légalement annuler les concessions de Ganfeng.

Ganfeng a déclaré que l'une des concessions annulées concernait son projet de mine à ciel ouvert à Sonora, qui, selon ses estimations, contient quelque 8,82 millions de tonnes métriques d'équivalent de carbonate de lithium.

Le Mexique cherche à profiter de l'augmentation de la demande de ce métal blanc utilisé dans les batteries et les véhicules électriques. Toutefois, une grande partie de ses réserves de lithium sont piégées dans des dépôts d'argile, ce qui rend l'extraction difficile.

Actuellement, le Mexique ne produit pas de lithium. (Reportage de Dave Graham ; Rédaction de Jan Harvey)