Neal Froneman, directeur général de Sibanye Stillwater, a déclaré que le géant sud-africain de l'extraction du platine poursuivait sa recherche d'actifs dans le secteur du cuivre en Afrique, après avoir été écarté lors du dernier tour d'appel d'offres pour Mopani Copper Mines en Zambie.

Le producteur de métaux précieux basé à Johannesburg est toujours à la recherche d'actifs de cuivre à acheter dans la ceinture de cuivre africaine, même si Sibanye et ses rivaux sud-africains luttent contre l'effondrement des prix du palladium et du rhodium, qui réduit les bénéfices, a déclaré M. Froneman.

Une unité de l'International Holdings Company des Émirats arabes unis a acheté une participation de 51 % dans Mopani, devançant ainsi Sibanye et le groupe chinois Zijin Mining Group, qui avaient également manifesté leur intérêt.

"Le cuivre reste l'une des meilleures matières premières à laquelle il est possible d'être exposé, il reste donc un élément très important de notre portefeuille", a déclaré M. Froneman à Reuters.

Sibanye, issue de certaines des plus anciennes mines d'or d'Afrique du Sud en 2013, est devenue un producteur diversifié avec des actifs dans le platine, le nickel et le lithium en Afrique, en Europe et aux États-Unis.

"Nous continuons à chercher des opportunités pour le cuivre, mais ce n'est pas facile et le marché du cuivre a été en surchauffe, mais il est en train de revenir légèrement", a ajouté M. Froneman.

Sibanye tente de conclure des accords dans des pays tels que la Zambie et la République démocratique du Congo. Elle poursuit également un projet de lithium en Finlande et prévoit de participer à la construction d'une nouvelle mine de lithium aux États-Unis.

La chute des prix a déjà contraint Sibanye à restructurer ses activités dans le domaine du palladium dans le Montana et dans son pays d'origine.

La compression des bénéfices exige une discipline financière dans la conduite des transactions, mais n'est pas dissuasive, a déclaré M. Froneman, qui a ajouté : "Tout bon actif peut être financé par des fonds publics : "Tout bon actif peut être financé d'une manière ou d'une autre, et pas nécessairement par la dette".

Les sociétés sud-africaines Impala Platinum et Exxaro Resources sont également à la recherche d'actifs dans les secteurs du cuivre, du cobalt, du lithium et du nickel en Afrique, à l'heure où les mineurs du monde entier s'efforcent de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement pour les minerais nécessaires à l'abandon des combustibles fossiles.

M. Froneman a déclaré que les gouvernements occidentaux pourraient être amenés à faire davantage pour aider les entreprises à prendre le contrôle d'actifs métalliques essentiels en Afrique, étant donné qu'elles ne sont pas en mesure de rivaliser financièrement avec les entreprises chinoises soutenues par l'État.

Ils doivent également contribuer à répondre aux besoins de l'Afrique en matière d'infrastructures, afin d'uniformiser les règles du jeu pour que leurs entreprises soient compétitives, a ajouté M. Froneman.

L'année dernière, la société MMG Ltd, soutenue par l'État chinois, a conclu un accord de 1,9 milliard de dollars pour l'achat de la mine de cuivre Khoemacau au Botswana.

"Ils doivent se rendre compte que s'ils veulent devenir un partenaire privilégié en Afrique, ils doivent faire beaucoup de ce que les Chinois ont fait en termes de construction d'infrastructures et d'aide aux entreprises pour qu'elles soient plus compétitives", a déclaré M. Froneman. (Reportage de Felix Njini ; Rédaction de Veronica Brown et Alexander Smith)