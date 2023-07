Le Shanghai Futures Exchange (ShFE) cherche à étendre son réseau d'entreposage de matières premières en dehors de la Chine et examine les systèmes et les réglementations du secteur à l'étranger, ont déclaré à Reuters trois sources ayant une connaissance directe de la question.

La principale bourse chinoise des matières premières dispose d'un réseau national de 216 installations de stockage pour les contrats à terme, y compris les métaux négociés sur son marché, ainsi que d'autres matériaux tels que le caoutchouc.

"La ShFE a l'intention de se développer dans l'entreposage à l'étranger. Elle est en train de déterminer ce qu'elle veut faire, comment elle veut le faire et quand elle veut le faire", a déclaré l'une des sources.

Le renforcement de sa présence mondiale dans l'entreposage des métaux mettrait la ShFE en concurrence directe avec le London Metal Exchange (LME), qui domine le secteur en dehors de la Chine, ce qui pourrait remettre en cause la position de Londres en tant que centre de fixation des prix des métaux à l'échelle mondiale.

La Chine, premier consommateur et producteur mondial de métaux industriels tels que le cuivre, souhaite que les acteurs nationaux soient en mesure d'exercer une plus grande influence sur les prix, ont indiqué les sources.

Pour y parvenir, deux des sources ont déclaré qu'elle a lancé un contrat à terme international sur le cuivre en novembre 2020 sur la Bourse internationale de l'énergie de Shanghai (INE). La liquidité est nécessaire pour que le contrat prospère, et cela nécessite des stocks d'entrepôt.

Une autre source familière avec le sujet a déclaré : "En tant que bourse fournissant des services à des clients internationaux, la ShFE est toujours attentive à l'infrastructure, aux politiques et aux réglementations en matière d'entreposage à l'étranger. L'emplacement des entrepôts à l'avenir doit faire l'objet d'un examen plus approfondi et d'une étude de marché."

Les sources ont indiqué qu'aucun calendrier n'avait été fixé pour la réalisation de l'expansion.

Si la ShFE a une forte emprise sur le commerce et l'entreposage des métaux en Chine, le LME domine depuis longtemps le reste du monde, avec un réseau d'entreposage comprenant plus de 500 installations réparties sur 32 sites aux États-Unis, en Europe et en Asie.

La bourse londonienne, détenue par Hong Kong Exchanges & Clearing et qui est la plus ancienne et la plus grande place de négoce de métaux au monde, s'efforce depuis 2012 de s'implanter dans l'entreposage chinois, sans succès.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME s'élèvent actuellement à 54 450 tonnes métriques, soit près de 463 millions de dollars aux prix actuels du LME, tandis que ceux des entrepôts certifiés par la ShFE s'élèvent à 74 638 tonnes, soit plus de 634 millions de dollars.

PRINCIPALES DIFFÉRENCES

Selon certaines sources, il existe quelques différences majeures entre le fonctionnement des entrepôts en Chine et dans le reste du monde.

L'une d'entre elles est la manière dont les loyers, ou frais de stockage, sont appliqués. Le ShFE donne des indications sur ce que les exploitants d'entrepôts peuvent facturer en fonction de l'emplacement et du métal. Les loyers que les entrepôts agréés par le LME peuvent facturer sont plafonnés.

L'assurance constitue une autre différence. La réglementation de la ShFE rend les sociétés d'entreposage responsables des problèmes liés au métal stocké. En dehors de la Chine, le métal est assuré par son propriétaire et la société d'entreposage n'est généralement responsable que s'il est prouvé qu'elle a été négligente.

"D'autres problèmes sont liés au fait que le cuivre INE est libellé en yuans, ce qui complique les choses pour le marché international, et qu'il y a un problème général de faiblesse des stocks", a déclaré une source industrielle.

La Chine a mis en place des contrôles des capitaux et des devises afin de limiter les flux d'argent étranger entrant et sortant du pays.

La faiblesse des stocks dans le système de la LME se reflète dans la volatilité des opérations d'écart telles que celle entre le cuivre au comptant et le contrat à terme de trois mois < CMCU0-3>, qui monte périodiquement en flèche lorsque les négociants s'efforcent de s'approvisionner sur la bourse.

Les entrepôts enregistrés auprès du LME se trouvent généralement dans des pays ou des régions qui consomment et importent de grandes quantités de métal comme le cuivre. Une exception au LME est Singapour, qui ne consomme pas de grandes quantités de métaux, mais qui est un lieu de transit clé.

Le ShFE dispose d'un bureau à Singapour qui, selon les sources, a été repéré comme lieu potentiel d'implantation d'entrepôts pouvant stocker du métal sous mandat du ShFE - un titre de propriété qui confère le droit de propriété sur le métal.

"Le ShFE a également envisagé la Thaïlande pour le contrat international de l'INE sur le caoutchouc", a déclaré une deuxième source au fait de la question.

La Thaïlande est l'un des principaux producteurs de caoutchouc et pourrait également servir de lieu de transit pour d'autres régions d'Asie.

"Une grande partie du caoutchouc pourrait aller en Chine, mais la Thaïlande pourrait rendre la programmation et la livraison du caoutchouc plus flexibles pour le marché de l'Asie du Sud-Est", a déclaré la deuxième source. (Reportage de Pratima Desai ; rédaction de Veronica Brown et Jan Harvey)