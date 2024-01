Le principal indice boursier du Canada est tombé mercredi à son plus bas niveau depuis près de quatre semaines, les secteurs des ressources et des taux d'intérêt étant à l'origine d'une baisse généralisée, les investisseurs étant de moins en moins optimistes quant à une réduction rapide des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 253,07 points, soit 1,2 %, à 20 695,02, sa plus forte baisse depuis le 18 octobre et son niveau de clôture le plus bas depuis le 20 décembre.

"Il est clair que le marché est en train de revoir ses attentes quant au moment où les réductions de taux sont susceptibles de se produire, ce qui exerce une certaine pression sur les actions", a déclaré Mike Archibald, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez AGF Investments.

Les rendements obligataires américains ont augmenté et les actions de Wall Street ont chuté après que les données positives sur les ventes au détail aux États-Unis aient réduit les attentes de la Fed quant au lancement de sa campagne de réduction des taux d'intérêt dès le mois de mars.

Selon les analystes, l'inflation au Canada devrait rester une menace plus importante qu'aux États-Unis en raison de la forte croissance des salaires et des coûts du logement au Canada, ce qui pourrait amener la banque centrale du Canada à réduire ses taux d'intérêt après la Fed.

Les dix principaux secteurs du marché de Toronto ont tous perdu du terrain, y compris des baisses importantes pour les actions qui paient des dividendes élevés et qui pourraient particulièrement bénéficier des baisses de taux. Le groupe des services publics a perdu 1,9 % et l'immobilier a baissé de 2,3 %.

Les secteurs de l'énergie et des matériaux ont chuté respectivement de 1,4 % et de 2,4 %, la croissance économique décevante en Chine ayant suscité des inquiétudes quant aux perspectives de la demande de produits de base.

Le prix du pétrole a augmenté de 0,2 % à 72,56 dollars le baril, mais le cuivre a chuté et l'or a reculé en raison de la hausse du dollar américain.

Le mineur canadien First Quantum Minerals a remis au ministère panaméen du commerce un plan initial de préservation et de gestion concernant sa lucrative mine de cuivre dans le pays, a déclaré l'unité panaméenne du mineur. Les actions de la société ont baissé de 6,7 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Jonathan Oatis)