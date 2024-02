Le principal indice boursier du Canada a atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans vendredi, aidé par les gains des actions du secteur des ressources, les investisseurs pariant que l'économie américaine se dirigeait vers un atterrissage en douceur malgré les récentes données sur l'inflation plus élevées que prévu.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 32,92 points, soit 0,2 %, à 21 255,61, son niveau de clôture le plus élevé depuis avril 2022. Pour la semaine, l'indice a augmenté de 1,2 %, mettant fin à une série de deux semaines de baisse.

"Il semble que des deux côtés de la frontière, l'action des prix indique un achat sur la baisse", a déclaré Elvis Picardo, gestionnaire de portefeuille chez Luft Financial, iA Private Wealth. "L'élément déclencheur est l'atterrissage en douceur des États-Unis, qui est toujours d'actualité.

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, ce qui a conforté les responsables politiques de la Réserve fédérale dans leur approche attentiste de la réduction des taux d'intérêt. Cela fait suite à des données plus élevées que prévu sur les prix à la consommation aux États-Unis mardi.

"Même si l'inflation a été forte à deux reprises aux États-Unis, on s'attend toujours à ce que la tendance soit à la baisse pour l'inflation", a déclaré M. Picardo.

Le Canada exporte environ 75 % de ses produits vers les États-Unis, y compris les produits de base.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 0,9 % en raison de la hausse des prix de l'or et du cuivre.

Le secteur de l'énergie a également terminé en hausse, gagnant 0,5 %, le prix du pétrole s'étant établi à 79,19 $ le baril, soit une augmentation de 1,5 %.

Le secteur de la technologie a chuté de 1,2 %, réduisant à 6,9 % la progression du secteur depuis le début de l'année.

Air Canada a été l'un des plus grands perdants. Ses actions ont chuté de 6,5 % après que la société a annoncé une perte trimestrielle ajustée plus importante que prévu.

Le TSX sera fermé lundi pour le congé de la Fête de la famille. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Shweta Agarwal et Diane Craft)