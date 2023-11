Le principal indice boursier du Canada a progressé jeudi pour la deuxième journée consécutive, soutenu par une hausse des valeurs liées aux matériaux en raison de l'augmentation des prix de l'or et du cuivre, tandis que la baisse des prix du pétrole brut a pesé sur les valeurs énergétiques.

A 10:20 ET (1520 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 32,69 points, ou 0,16%, à 20 146,65.

Le secteur de l'énergie est resté stable après que le report d'une réunion de l'OPEP+ ait alimenté les attentes selon lesquelles le groupe pourrait ne pas renforcer les réductions de production l'année prochaine.

"Il y a des spéculations sur le fait que certains membres de l'OPEP+, en particulier les petits producteurs d'Afrique, ont du mal à se mettre d'accord sur des réductions de l'offre", a déclaré David Morrison, analyste principal du marché chez Trade Nation.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 0,1 %, aidé par une hausse des prix de l'or et du cuivre, la demande pour les métaux ayant augmenté en raison d'un dollar plus faible.

L'indice des produits industriels a mené les gains sectoriels, ajoutant 0,4 %, tandis que le secteur de la consommation de base a perdu 0,5 %.

Les actions de First Quantum Minerals ont gagné 0,5 %, après que la société de courtage BMO a relevé son objectif de prix pour le mineur de cuivre.

Les actions d'Empire Company ont chuté de 2,6 % au bas de la Bourse de Toronto après que la Banque Nationale du Canada a abaissé la cote de l'action de l'entreprise de vente au détail et de distribution de produits alimentaires de "Surperformance" à "Rendement sectoriel".

Pendant ce temps, une estimation rapide publiée par Statistique Canada a montré que le commerce de gros canadien a probablement diminué de 1,1 % en octobre par rapport à septembre en raison d'une baisse des ventes.

Les ventes ont chuté dans les sous-secteurs des machines, de l'équipement et des fournitures ainsi que des véhicules automobiles et de leurs pièces. (Reportage de Khushi Singh à Bengaluru, édition de Marguerita Choy)