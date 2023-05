Le prix du cuivre a atteint son niveau le plus bas depuis plus de cinq mois vendredi, les craintes d'un ralentissement de la demande en Chine, principal consommateur, l'augmentation des stocks et la hausse du dollar renforçant le sentiment négatif.

Cependant, les traders ont déclaré que les fonds prenant des bénéfices sur des positions courtes - pariant sur des prix plus bas - après la récente chute ont aidé le cuivre à se redresser plus tard dans la session.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 0,8% à 8 232 dollars la tonne à 1110 GMT. Les prix du métal industriel ont baissé de 10% depuis la mi-avril.

"Le marché est en pause, mais les baissiers sont toujours aux commandes", a déclaré Al Munro, stratège en métaux de base chez Marex.

Munro a ajouté que la demande physique était faible et que la direction à court terme pour les métaux industriels serait déterminée par les événements macroéconomiques et le dollar.

Une hausse de la monnaie américaine rend les matières premières payées en dollars plus chères pour les acheteurs munis d'autres devises.

L'une des raisons de la vigueur récente du dollar est l'impasse dans laquelle se trouvent le président américain Joe Biden et les principaux parlementaires au sujet du relèvement du plafond de la dette publique, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME < MCUSTX-TOTAL> ont augmenté de 50 % pour atteindre 76 625 tonnes depuis le 18 avril, ce qui renforce l'image d'une demande languissante.

Le dernier élément déclencheur de la vente des métaux industriels est survenu jeudi avec les données sur l'inflation chinoise qui soulignent les difficultés de l'économie dans son ensemble à s'accélérer après la levée des restrictions COVID en décembre.

"Si l'économie (chinoise) se développe moins fortement que ne le prévoit le gouvernement, la faible inflation donnera à la banque centrale une marge de manœuvre pour une politique monétaire plus expansionniste", ont déclaré les analystes de Commerzbank dans une note.

Dans les autres métaux, l'aluminium est en hausse de 0,4% à 2221 dollars la tonne, le zinc recule de 0,3% à 2541 dollars, le plomb cède 1,2% à 2082 dollars, l'étain baisse de 2,7% à 24 615 dollars et le nickel progresse de 2,2% à 22 265 dollars.

Les traders ont déclaré que la hausse du nickel était également due à des fonds qui réduisaient leurs positions à découvert, mais qu'ils s'attendaient à une baisse des prix à mesure que la production indonésienne continuait à augmenter et que des excédents apparaissaient au cours de l'année.