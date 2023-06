Le prix du cuivre à Shanghai a atteint son plus haut niveau depuis deux mois mercredi, soutenu par une réduction de l'offre à l'approche d'un long week-end en Chine, pays consommateur clé.

Le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a grimpé de 0,9% à 69 160 yuans (9 615,71 dollars) la tonne métrique, à 0157 GMT, atteignant son plus haut niveau depuis le 20 avril. Les marchés chinois seront fermés jeudi et vendredi pour cause de vacances.

Des offres plus élevées dans un contexte d'offre restreinte sur le marché au comptant ont augmenté la prime du cuivre à un plus haut de huit mois de 640 yuans la tonne. < SMM-CU-PND>

L'offre s'est resserrée en raison des récentes conditions d'importation défavorables, en partie dues à l'affaiblissement du yuan, ont déclaré les négociants.

Un yuan plus faible rend plus coûteux l'achat du métal dont le prix est fixé par le billet vert.

Les stocks de cuivre du SHFE < CU-STX-SGH> s'élevaient à 61 090 tonnes vendredi dernier, ayant chuté de 70 % par rapport au pic de février.

Les acteurs du marché s'attendent à une augmentation des exportations de cuivre de la part de la Chine, qui est traditionnellement un acheteur de ce métal.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,3 % à 8 572 dollars la tonne.

Le dollar est resté ferme après des données étonnamment fortes sur le logement aux États-Unis, tandis que les investisseurs attendaient la comparution du président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant le Congrès plus tard dans la journée pour d'autres indices de politique.

L'aluminium du LME a gagné 0,2% à 2 235 dollars la tonne, l'étain a progressé de 0,5% à 26 975 dollars, le zinc a augmenté de 1,4% à 2 392 dollars, le nickel a légèrement augmenté de 0,1% à 22 060 dollars, tandis que le plomb a baissé de 0,2% à 2 139,50 dollars.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,4% à 18 560 yuans la tonne, le zinc est resté inchangé à 20 290 yuans, le plomb a gagné 0,5% à 15 585 yuans, le nickel a peu bougé à 168 420 yuans, et l'étain a augmenté de 0,4% à 218 160 yuans.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

(1 $ = 7,1924 yuans chinois) (Reportage de Siyi Liu et Dominique Patton ; Rédaction de Subhranshu Sahu)