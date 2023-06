Le prix du cuivre à Shanghai a atteint son plus haut niveau depuis près de quatre semaines grâce aux espoirs de mesures de relance de la part de la Chine, premier consommateur de métaux, et à une baisse des stocks.

Le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a grimpé de 1,3 % pour atteindre 66 870 yuans (9 405,99 dollars) la tonne, son plus haut niveau depuis le 11 mai, avant de redescendre à 66 780 yuans la tonne à la mi-journée, soit une hausse de 1,2 %.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,1% à 8 347 dollars la tonne à 0433 GMT, tandis que le nickel a augmenté de 0,6% à 21 020 dollars la tonne, le zinc a augmenté de 1,1% à 2 314,50 dollars la tonne.

La Chine réduira probablement encore le ratio de réserve des banques et les taux d'intérêt au second semestre de cette année pour décrocher l'économie, a rapporté le China Securities Journal, citant des conseillers politiques et des économistes.

Les investisseurs espèrent également que Pékin adoptera bientôt des mesures de soutien au secteur immobilier en difficulté, qui consomme une grande quantité de métaux.

Pendant ce temps, les stocks de cuivre en attente du LME < MCUSTX-TOTAL> ont baissé de 19,9% vendredi, la plus grande chute quotidienne depuis octobre 2022, selon les dernières données.

Les stocks de cuivre du SHFE < CU-STX-SGH> étaient de 86 648 tonnes, soit 66% de moins que fin février.

Le plomb du LME était en hausse de 0,3% à 2 033,50 dollars la tonne, l'étain a augmenté de 0,7% à 25 730 dollars la tonne, tandis que l'aluminium a diminué de 0,4% à 2 236 dollars la tonne.

Le nickel du SHFE a augmenté de 0,3% à 160 130 yuans la tonne, le zinc a augmenté de 1,2% à 19 465 yuans la tonne, l'étain a légèrement augmenté de 0,2% à 209 380 yuans la tonne, tandis que l'aluminium a baissé de 0,7% à 18 150 yuans la tonne.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 Allemagne Commandes industrielles MM Avril

0600 Allemagne Industrie manufacturière O/P Cur Price SA Avril

0600 Allemagne Biens de consommation SA Avril

0830 Royaume-Uni PMI tous secteurs mai

(1 $ = 7,1093 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)