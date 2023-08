Les prix du cuivre ont chuté à leur plus bas niveau en cinq semaines lundi, la détérioration des perspectives de la demande en Chine, principal consommateur, étant renforcée par les problèmes d'endettement de son secteur immobilier, grand consommateur de ce métal industriel.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) a peu varié à 8 291 dollars la tonne métrique, contre 8 251 dollars plus tôt, soit le niveau le plus bas depuis le 7 juillet. Les prix du métal utilisé dans les industries de l'énergie et de la construction ont chuté de 7% depuis le 1er août.

Les traders ont déclaré que la suspension par China's Country Garden, le plus grand promoteur immobilier privé du pays, de la négociation de ses 11 obligations onshore, avait braqué les projecteurs sur le secteur de l'immobilier.

"La Chine ne va probablement pas fournir un grand stimulus pour son marché immobilier, mais il a besoin d'être stabilisé", a déclaré Michael Widmer, analyste de Bank of America, ajoutant que les données mensuelles sur les prêts en Chine avaient renforcé le sentiment négatif.

Widmer s'attend à un léger déficit du marché du cuivre de 253 000 tonnes cette année et à une consommation mondiale de 25,6 millions de tonnes, soit une augmentation de 1,8 % par rapport à 2022.

Les nouveaux prêts bancaires chinois ont chuté en juillet et d'autres indicateurs clés du crédit se sont également affaiblis, même après que les décideurs politiques aient réduit les taux d'intérêt et promis de soutenir davantage l'économie chancelante.

Les traders et les analystes attendent les données chinoises sur la production industrielle, les prix des logements urbains et le PIB, qui doivent être publiées plus tard dans la semaine, afin d'obtenir des indices sur la santé de la deuxième plus grande économie du monde.

Ailleurs, l'aluminium est tombé à 2 152 dollars la tonne, son niveau le plus bas depuis le 10 juillet, en raison du ralentissement de la demande dans le monde. Les prix du métal utilisé dans le transport, l'emballage et la construction ont baissé de 1 % à 2 513 dollars la tonne.

Les analystes s'attendent à ce que le marché de l'aluminium connaisse un déficit cette année, mais pas aussi important que les déficits observés en 2022.

Dans l'ensemble, les métaux de base subissent la pression de la hausse de la monnaie américaine qui, lorsqu'elle augmente, rend les produits de base en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

Dans les autres métaux, le zinc a baissé de 1,7 % à 2 356 dollars la tonne, le plomb a glissé de 0,2 % à 2 104 dollars, l'étain a reculé de 3,2 % à 25 600 dollars et le nickel est resté stable à 20 210 dollars.