Le prix du cuivre a atteint son plus bas niveau depuis près de six mois mardi, les spéculateurs ayant renforcé leurs positions baissières sur fond de craintes de récession et de faiblesse de la demande en Chine, principal consommateur de métaux.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a cédé 1,1% à 8 041 dollars la tonne à 0940 GMT, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 29 novembre.

"Les perspectives à court terme se sont détériorées avec les risques de récession en Europe et aux Etats-Unis, et une reprise chinoise qui n'a pas été axée sur les matières premières", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank, à Copenhague.

"Les cours se situent bien en dessous de la moyenne mobile de 200 jours et nous avons eu du mal à regagner ce niveau, ce qui est une invitation à de nouvelles ventes à découvert sur le marché, comme nous l'avons vu aujourd'hui."

La moyenne mobile sur 200 jours, qui se situe actuellement à 8 370 dollars la tonne de cuivre au LME, est un indicateur clé utilisé par les traders.

Si le cuivre LME ne parvient pas à dépasser ce niveau, il est probable qu'il descende jusqu'à la prochaine zone de soutien située autour de 7 850 dollars, a ajouté M. Hansen.

Le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 1,4 % pour atteindre 64 220 yuans (9 290,95 dollars) la tonne.

La fermeté du dollar, qui a atteint son plus haut niveau depuis six mois face au yen, a également pesé sur les métaux, les taux d'intérêt américains devant rester élevés plus longtemps, tandis que l'impasse sur le plafond de la dette a fragilisé le sentiment de risque.

Un Dollar Index fort rend les matières premières dont le prix est fixé dans la monnaie américaine plus chères pour les acheteurs utilisant d'autres devises.

L'aluminium du LME a baissé de 1,7% à 2 226 dollars la tonne après que plus de 20 000 tonnes de métal soient arrivées dans les entrepôts du LME à Gwangyang, en Corée du Sud.

Parmi les autres métaux, le nickel du LME a baissé de 1,4 % à 21 120 dollars, le zinc a baissé de 1,7 % à 2 389,50 dollars, le plomb a baissé de 0,4 % à 2 079 dollars et l'étain a baissé de 3,3 % à 24 120 dollars.

(1 $ = 6,9121 yuans) (Reportage d'Eric Onstad ; Rédaction de Rashmi Aich)