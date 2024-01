Le prix du cuivre a augmenté à Londres jeudi, rebondissant d'un plus bas de six semaines atteint lors de la session précédente, alors qu'un dollar plus faible a rendu les métaux au prix du billet vert moins chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,5% à 8 311,50 dollars la tonne métrique à 0111 GMT, tandis que le contrat de cuivre de mars le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 0,3% à 67 730 yuans (9 412,17 dollars) la tonne.

L'indice du dollar s'est éloigné d'un pic d'un mois par rapport aux autres devises.

Cependant, le cuivre est toujours en voie d'enregistrer sa quatrième semaine consécutive de pertes sur les deux bourses, plombé par un dollar fort alors que les prévisions de réduction des taux d'intérêt américains s'amenuisent.

Sur le COMEX, les positions courtes sur le cuivre ont augmenté au cours de la première semaine de 2024, et les gestionnaires de fonds sont devenus nets courts sur le cuivre le 9 janvier pour la première fois depuis le 14 novembre de l'année dernière, selon les dernières données.

"La hausse du dollar est en grande partie due à l'affaiblissement des attentes d'une réduction précoce de la Fed cette année. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive au deuxième trimestre 2024, ce qui maintiendra les métaux de base dans le bas de leur fourchette récente", a déclaré le courtier Sucden Financial dans une note.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,4 % à 2 186 $ la tonne, le zinc a progressé de 0,4 % à 2 476 $, tandis que le nickel a baissé de 0,2 % à 16 055 $, le plomb a baissé de 0,1 % à 2 063 $ et l'étain a légèrement baissé de 0,1 % à 25 215 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,5% à 18 775 yuans la tonne, le nickel a perdu 0,3% à 127 220 yuans, le zinc a chuté de 1,6% à 20 860 yuans, tandis que le plomb a augmenté de 0,1% à 16 230 yuans et l'étain est resté presque inchangé à 213 290 yuans.

(1 $ = 7,1960 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Rashmi Aich)