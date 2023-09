Le prix du cuivre a augmenté à Londres mercredi, le sentiment de risque ayant été stimulé par des données montrant que les bénéfices industriels ont augmenté de façon inattendue en Chine le mois dernier, l'un des principaux pays consommateurs.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,2 % à 8 103 $ la tonne métrique à 0417 GMT, rebondissant d'un plus bas de près de quatre mois atteint mardi.

Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises en août ont affiché une hausse inattendue de 17,2 % par rapport à l'année précédente, par rapport à une baisse de 6,7 % en juillet, alors qu'une série de mesures de soutien politique a commencé à stabiliser certaines parties de l'économie chancelante.

Cependant, les bénéfices de janvier à août étaient encore en baisse de 11,7 % par rapport à l'année précédente.

Entre-temps, le dollar s'est négocié à un niveau proche de son plus haut niveau depuis dix mois par rapport à ses principaux homologues, ce qui rend les métaux cotés en billet vert plus chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

L'aluminium du LME est resté pratiquement stable à 2 244 dollars la tonne, le nickel a baissé de 0,9 % à 18 700 dollars, le zinc a baissé de 0,2 % à 2 506,50 dollars, le plomb a légèrement baissé de 0,1 % à 2 185 dollars et l'étain a baissé de 1,2 % à 25 705 dollars.

Le contrat de cuivre de novembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a chuté de 0,5% à 67 180 yuans (9 197,32 $) la tonne métrique, suivant la perte de la nuit à Londres.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,1% à 19 385 yuans la tonne, le nickel a chuté de 3,4% à 151 130 yuans, le zinc a baissé de 1,3% à 21 560 yuans, le plomb a baissé de 0,7% à 16 675 yuans et l'étain de 1,1% à 218 210 yuans.

Le président du China Evergrande Group a été placé sous surveillance policière, a rapporté Bloomberg News mercredi, augmentant la pression sur le développeur en difficulté dont les perspectives se sont déjà considérablement assombries cette semaine.

Les problèmes du secteur immobilier chinois, qui représente une grande partie de la demande de métaux, ont pesé sur les prix des métaux.

