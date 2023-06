Le prix du cuivre a augmenté mardi après que la Chine, principal consommateur de métaux, a réduit ses coûts d'emprunt pour la première fois en 10 mois afin de soutenir sa croissance économique, ce qui pourrait éventuellement améliorer la demande de métaux.

La banque centrale chinoise a abaissé son taux de prise en pension à sept jours dans un geste qui signale généralement des changements potentiels des taux à plus long terme afin de restaurer la confiance du marché et de soutenir une reprise post-pandémique qui s'enlise.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,3 % à 8 337 dollars la tonne métrique à 0456 GMT, tandis que le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange était presque inchangé à 67 130 yuans (9 377,66 dollars) la tonne métrique.

Un dollar plus faible, sous la pression de la prudence avant les données clés de l'inflation américaine prévues plus tard dans la journée, a également contribué à rendre le métal corrélés au billet vert moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

La consommation chinoise de cathodes de cuivre en juin est meilleure qu'en mai en raison de la pénurie de ferraille et des prix plus bas des cathodes, mais la demande totale de cuivre de la Chine, y compris la ferraille, est toujours plus faible en glissement mensuel, a déclaré He Tianyu, un analyste du cuivre chez CRU Group.

"Il y a une offre excédentaire dans les semi-produits (de cuivre). La compétitivité du marché devient plus sévère. Les gens sont très sensibles au prix", a déclaré l'analyste, ajoutant que la demande de cuivre reprendra probablement lorsque les prix tomberont en dessous de 65 000 yuans.

He Tianyu a déclaré que davantage de stimulants soutenant l'investissement, le commerce et le marché intérieur sont nécessaires pour que la demande physique de cuivre et les activités commerciales s'améliorent de manière durable.

L'aluminium du LME a progressé de 0,4 % à 2 237 dollars la tonne métrique, le zinc a augmenté de 0,7 % à 2 365 dollars, le nickel a augmenté de 1,1 % à 20 975 dollars, le plomb a baissé de 0,4 % à 2 064,50 dollars, l'étain a augmenté de 0,2 % à 25 950 dollars.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,3% à 18 285 yuans la tonne métrique, le nickel a baissé de 1,4% à 160 700 yuans, le zinc a baissé de 0,1% à 19 795 yuans, l'étain a baissé de 1,1% à 210 310 yuans tandis que le plomb a augmenté de 0,5% à 15 305 yuans.

(1 $ = 7,1585 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Sohini Goswami)