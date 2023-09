Le prix du cuivre a augmenté mardi, car une grande société immobilière chinoise a pu étendre ses paiements de dette, soulageant ainsi la pression dans un secteur qui représente une grande partie de la demande de métaux.

Country Garden, le plus grand promoteur immobilier privé de Chine, grand consommateur de cuivre, a obtenu l'approbation de ses créanciers pour prolonger de trois ans les remboursements de six obligations onshore, ont déclaré deux sources familières avec le sujet, ce qui a fait grimper ses actions de 10 %.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,1% à 8 414 dollars la tonne métrique à 03h28 GMT, tandis que le contrat de cuivre d'octobre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 1% à 69 360 yuans (9 517,80 dollars) la tonne.

Les prix du cuivre et des autres métaux ont été affaiblis par le problème de la dette dans le vaste secteur immobilier chinois, et les autorités chinoises ont publié des mesures pour stimuler les activités dans l'immobilier dans un effort pour relancer la croissance économique.

Un dollar plus faible, un yuan plus fort et des données sur les prêts chinois meilleures que prévu ont également aidé les métaux, rendant les métaux au prix du billet vert moins chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,2 % à 2 209,50 $ la tonne, le zinc a progressé de 0,2 % à 2 514,50 $, le nickel a baissé de 0,3 % à 20 430 $, le plomb a baissé de 0,5 % à 2 238,50 $, l'étain a baissé de 0,1 % à 25 790 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 1,1% à 19 285 yuans la tonne, le nickel est resté presque inchangé à 166 110 yuans, le plomb a augmenté de 0,5% à 17 070 yuans et l'étain a augmenté de 0,5% à 217 860 yuans.

Le zinc du SHFE a grimpé de 2,6% à 21 830 yuans la tonne, son plus haut niveau depuis le 4 avril, dans l'attente d'une meilleure demande du secteur de l'immobilier suite aux nouvelles de Country Garden.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 UK Nombre de demandeurs d'emploi Chng août

0600 UK Taux de chômage BIT juillet

0600 UK HMRC Payrolls Change Aug

0900 Allemagne ZEW Sentiment économique Sept

0900 Allemagne ZEW Conditions actuelles Sept

(1 $ = 7,2874 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Rashmi Aich)