Le prix du cuivre a augmenté mardi après avoir atteint son plus bas niveau en six semaines lors de la dernière session, alors que la Chine, principal consommateur de métaux, a réduit ses taux d'emprunt à court terme et ses taux de prise en pension, et qu'un dollar plus faible a rendu les métaux vendus au prix du billet vert moins chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a progressé de 0,1% à 8 300 dollars la tonne métrique à 0228 GMT, en voie de réaliser sa première séance de hausse en quatre jours.

L'indice du dollar s'est éloigné d'un sommet de cinq semaines atteint lors de la session précédente.

La banque centrale chinoise a réduit de manière inattendue les taux directeurs pour la deuxième fois en trois mois, dans un signe que les autorités intensifient les efforts d'assouplissement monétaire pour stimuler une reprise économique qui s'essouffle.

Le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,4 % pour atteindre 68 240 yuans (9 381,62 dollars) la tonne métrique.

Mais les gains ont été limités car l'investissement immobilier en Chine a prolongé sa chute pour le 17ème mois consécutif en juillet, et les ventes de maisons se sont effondrées dans le cadre d'une crise de la dette qui s'aggrave, en particulier chez le géant de l'immobilier Country Garden.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,4 % à 2 154,50 $ la tonne métrique, le nickel a augmenté de 0,2 % à 20 135 $, le zinc a augmenté de 0,5 % à 2 361 $, le plomb a légèrement augmenté de 0,2 % à 2 099,50 $, tandis que l'étain a diminué de 0,1 % à 25 305 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,6% à 18 420 yuans la tonne métrique, tandis que le nickel a baissé de 0,4% à 164 130 yuans, le zinc a baissé de 0,3% à 20 385 yuans, le plomb a baissé de 0,1% à 15 885 yuans, et l'étain a perdu 2,1% à 213 260 yuans.

(1 $ = 7,2738 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Subhranshu Sahu)