Le prix du cuivre a augmenté à Londres jeudi, en raison de l'affaiblissement de la monnaie américaine, ce qui a soutenu la demande des acheteurs utilisant le yuan et d'autres monnaies pour ce métal vendu au prix du dollar.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,8% à 8 419,5 dollars la tonne métrique à 1120 GMT.

Le cuivre, utilisé dans l'électricité et la construction, est en hausse de 0,6 % depuis le début de l'année en raison de la reprise inégale de la demande après la pandémie en Chine, le plus grand consommateur de métaux au monde, et des inquiétudes concernant la croissance économique dans le reste du monde. Le ralentissement de l'activité économique dans la zone euro s'est atténué en novembre mais reste généralisé.

"La hausse du yuan par rapport au dollar a soutenu le pouvoir d'achat des négociants chinois sur le marché international, ce qui s'est traduit par le record annuel de la prime de Yangshan", a déclaré Arthur Parish, associé en charge des métaux chez SP Angel. Le yuan a oscillé autour d'un plus haut de quatre mois par rapport au dollar jeudi.

"Une certaine anticipation d'une nouvelle vague de stimulation de l'immobilier (en Chine) soutient également les achats", a-t-il ajouté. Les conseillers du gouvernement chinois appellent à un objectif de croissance stable en 2024 et à une plus grande stimulation fiscale, a rapporté Reuters mercredi.

Pendant ce temps, la décote pour une livraison à court terme par rapport au contrat de cuivre à trois mois du LME < CMCU0-3> a franchi la barre des 100 dollars et a atteint 100,5 dollars à la clôture du marché mercredi, son plus haut niveau depuis 1992 - ce qui indique une offre immédiate abondante.

Sur le plan technique, le cuivre est confronté à la résistance de la moyenne mobile de 200 jours à 8 459 $.

Le nickel LME était en hausse de 0,5 % à 16 520 $, s'éloignant des 16 280 $, son plus bas niveau depuis avril 2021, touché plus tôt dans la session. Le nickel est en baisse de 45% depuis le début de l'année, ce qui en fait le plus mauvais élève parmi les métaux de base du LME, en raison de l'augmentation de l'offre en Indonésie.

Le marché mondial du nickel a enregistré un excédent de 155 000 tonnes entre janvier et septembre, a déclaré mercredi le Groupe d'étude international du nickel.

L'aluminium a baissé de 0,1 % à 2 217,5 dollars, le zinc a augmenté de 1,4 % à 2 530 dollars, le plomb a baissé de 0,2 % à 2 216,5 dollars, tandis que l'étain a baissé de 1,7 % à 24 245 dollars (rapport de Polina Devitt à Londres ; rapport supplémentaire de Mai Nguyen à Hanoi ; édition de Nivedita Bhattacharjee).