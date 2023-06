Le prix du cuivre à Shanghai a atteint mercredi son plus haut niveau en sept semaines, soutenu par des perspectives de demande plus favorables et une offre restreinte en Chine, le principal consommateur, avec le soutien d'un dollar américain plus faible.

Le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange était en hausse de 1,4 % à 67 950 yuans (9 486,78 dollars) la tonne métrique à 0527 GMT, son plus haut niveau depuis le 25 avril.

Les investisseurs s'attendent à plus de stimulus de la part de la Chine pour stimuler son économie après que sa banque centrale ait réduit les coûts d'emprunt à court terme pour la première fois en 10 mois mardi, ce qui a signalé une augmentation potentielle de la demande pour les métaux industriels.

Le London Metal Exchange a reculé de 0,2 % à 8 439,50 dollars la tonne métrique, après avoir atteint son plus haut niveau en un mois lors de la session précédente.

En Chine, la production de cuivre raffiné a diminué de 1,2% en glissement mensuel en mai à 958 800 tonnes métriques, selon le Shanghai Metals Market, car certaines fonderies sont entrées en maintenance.

Cette situation, associée à la baisse récente des activités d'importation due à des conditions de marché défavorables, a suscité des inquiétudes quant à la poursuite du resserrement de l'offre.

Entre-temps, le dollar a oscillé autour d'un plus bas de trois semaines mercredi, après que la plus faible augmentation annuelle de l'inflation le mois dernier en plus de deux ans ait soutenu les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine ne relèvera pas son taux d'intérêt.

Un dollar plus faible rend le cuivre plus attractif pour les acheteurs de cette matière première dont le prix est fixé par le billet vert.

L'aluminium du LME a gagné 0,7 % à 2 248 $ la tonne métrique, le zinc a augmenté de 1,3 % à 2 412,50 $, l'étain a gagné 0,5 % à 26 185 $, le plomb a peu bougé à 2 080,50 $ et le nickel a augmenté de 1,8 % à 22 340 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 1,5% à 18 495 yuans la tonne métrique, le zinc a augmenté de 2,4% à 20 165 yuans, le plomb a augmenté de 0,3% à 15 345 yuans, le nickel a augmenté de 5,9% à 170 650 yuans, et l'étain a augmenté de 1,4% à 212 720 yuans.

Pour les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur (1 $ = 7,1626 yuans renminbi chinois) (Reportage de Siyi Liu et Dominique Patton ; Rédaction de Sonia Cheema et Varun H K).