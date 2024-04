Le cuivre de Shanghai a atteint un niveau record mardi, tandis que les prix à Londres sont restés proches de leur plus haut niveau en 14 mois, soutenus par des données industrielles positives et des espoirs de réduction des taux d'intérêt et de la production.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a baissé de 0,2% à 9 397,50 dollars la tonne métrique à 0252 GMT, tandis que le contrat de cuivre de mai le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a grimpé de 1% à 76 050 yuans (10 512,71 dollars) la tonne.

Plus tôt dans la session, le cuivre du SHFE a atteint 76 700 yuans, le plus haut niveau jamais enregistré, suivant les gains de la nuit à Londres où le contrat de cuivre a atteint son plus haut niveau en 14 mois dans la session précédente.

Les fonds ont augmenté leur appétit pour les métaux, soutenus par des données manufacturières meilleures que prévu dans les principales économies, y compris le principal consommateur, la Chine, ainsi que par l'espoir de réductions de taux aux États-Unis et en Europe.

Le cuivre est également soutenu par la perspective d'une réduction de la production en Chine, où les fonderies ont dû faire face à une pénurie de matières premières.

Toutefois, la demande physique de cuivre est restée faible.

La prime de cuivre de Yangshan < SMM-CUYP-CN> a été vue pour la dernière fois à 42,50 $ la tonne, oscillant autour de son plus bas niveau depuis août de l'année dernière, indiquant une demande plus faible pour l'importation de cuivre en Chine.

Le contrat de cuivre au comptant du LME a été négocié lundi avec une décote de 129,99 dollars la tonne par rapport au contrat à trois mois, la plus forte décote depuis au moins 1982, ce qui indique également une faible demande physique. < MCU0-3>

L'aluminium du LME a perdu 0,4% à 2 452 dollars la tonne, le nickel a baissé de 1,1% à 17 650 dollars, le zinc a perdu 0,8% à 2 643,50 dollars, le plomb a baissé de 0,7% à 2 128,50 dollars et l'étain a baissé de 1,1% à 29 525 dollars.

L'aluminium du SHFE a légèrement augmenté de 0,3% à 20 195 yuans la tonne, le nickel a augmenté de 0,3% à 136 380 yuans, le zinc a augmenté de 0,7% à 21 850 yuans, l'étain a augmenté de 1,6% à 237 520 yuans, tandis que le plomb a diminué de 0,3% à 16 530 yuans.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

Pas de données/événements majeurs attendus pour le mardi 9 avril

(1$ = 7,2341 yuan) (1$ = 7,2341 yuan chinois renminbi) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)